Vlada Revozu dodelila 6 milijonov evrov

20.12.2018 | 13:30

Foto: B. D. G., arhiv DL

Ljubljana - Vlada je na današnji seji sprejela odločitev, da novomeškemu Revozu dodeli finančno spodbudo v višini 6 milijonov evrov za vzpostavitev proizvodnje linije za nov model Renaultovega avtomobila. Vrednost celotne Revozove investicije je 90 milijonov evrov, predvidoma pa bo končana do konca decembra leta 2019.

Kot je zapisano v vladinem sporočilu za javnost, bodo v Revozu okviru tega investirati v stavbe ter v nakup novih strojev in opreme. Posodobili bodo obrate za preoblikovanje pločevine, varjenje in sestavo karoserij, lakirnice in montaže. Z naložbo bo podjetje ustvarilo 75 novih delovnih mest.

V vladi ocenjujejo, da se bo dodeljena finančna spodbuda državi večkratno povrnila, saj bo podjetje v treh letih, to je do leta 2020, samo iz naslova davkov in prispevkov v zvezi z izplačili plač v proračun predvidoma prispevalo dobrih 14 milijonov evrov, celotni zunanji učinki investicijskega projekta za državo pa bodo znašali nekaj več kot 834 milijonov evrov. Poleg tega ima spodbuda tudi nefinančne učinke, kot so denimo utrjevanje Slovenije kot države, ki za tuje investitorje predstavlja prijazno okolje, in dvig dodane vrednosti na zaposlenega, so še dodali.

M. Ž.