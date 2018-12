FOTO: Tudi letos je zmago odnesla OŠ Drska

20.12.2018 | 18:15

Zmago so OŠ Drska z danes prikazanim znanjem prinesli odlični Pia, Neža in Luka.

Tekmovalce so vrstniki spremljali s tribun in radodarno delili aplavz.

Ravnateljica Gimnazije Novo mesto Mojca Lukšič, zmagovalna trojica OŠ Drska, direktorica občinske uprave Vida Čadonič Špelič, mentorica zmagovalne ekipe Simona Lešnjak in ravnateljica OŠ Drska Nevenka Kulovec.

Novo mesto - Novomeška gimnazija je letos drugič izvedla kviz za učence vseh osnovnih šol. Lani so na prvi takšni prireditvi ob dnevu samostojnosti in enotnosti spraševali o Sloveniji, letos pa se posvetili 1. svetovni vojni. Vprašanja so sestavili dijaki ob pomoči mentorjev, nanje pa so odgovarjale 3-članske ekipe iz osnovnih šol Šmihel, Drska, Grm, Bršljin, Brusnice, Stopiče, Otočec in Center. Tudi danes je bila športna dvorana Marof skoraj povsem polna, saj so jih z bučnim navijanjem spremljali sošolci in sošolke.

Po predvajani gimnazijski himni je iz ust 250 učencev zadonela slovenska himna, zbrane pa sta nato nagovorili ravnateljica Gimnazije Novo mesto Mojca Lukšič in direktorica novomeške občinske uprave Vida Čadonič Špelič. Kviz sta povezovala gimnazijca Luka in Anita, v spremljevalnem programu pa je nastopil glasbeni trio Maje, Martina in Gašperja. Pravilnost odgovorov na precej zahtevna vprašanja s področij poteka vojne, Slovencev in Novomeščanov v 1. sv. vojni, Soške fronte, značilnosti bojevanja, znanosti v tistem času ipd., je nadzirala tričlanska komisija, ki ji je predsedovala profesorica Natalija Petakovič.

Po prvem krogu vprašanj so se od tekmovanja poslovili tekmovalci z OŠ Brusnice, Center in Bršljin, po drugem pa še učenci Šmihela, Otočca in Stopič. V tretjem oz. finalnem krogu sta se tako pomerili ekipi Drske in Grma, največ znanja pa so tudi letos pokazali prvi. Učenci Drske so namreč zmagali tudi na lanskem kvizu, ko so drugo mesto osvojili vrstniki OŠ Stopiče.

Prav vsi tekmovalci so ob zaključku prejeli simbolna darila, vzdušje današnje gimnazijske proslave skorajšnjega državnega praznika pa si lahko ogledate v galeriji.

Tekst in foto: M. M.

