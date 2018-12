Špec Potočarjeva ni več direktorica urada za oskrbo in integracijo migrantov

20.12.2018 | 14:15

Mojca Špec Potočar (Foto: B. B., arhiv DL)

Novo mesto - Vlada je na današnji seji razrešila dosedanjo direktorico Urada za oskrbo in integracijo migrantov Novomeščanko mag. Mojco Špec Potočar in za vršilca dolžnosti imenovala mag. Dušana Lužarja, ta bo funkcijo nastopil jutri, urad pa bo vodil do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku oziroma najdlje do 20. junija prihodnje leto.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, zakon o javnih uslužbencih določa, da lahko funkcionar oziroma organ, pristojen za imenovanje, na predlog funkcionarja, pristojnega za predlaganje imenovanja, v enem letu od nastopa funkcije razreši generalnega direktorja v ministrstvu, predstojnika vladne službe, generalnega sekretarja v ministrstvu, predstojnika organa v sestavi ministrstva, načelnika upravne enote in direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine ne glede na razloge. Razrešitev po tej določbi je možna tudi v enem letu od imenovanja uradnika na položaj.

Razrešitev Špec Potočarjeve je vladi na podlagi te določbe predlagal generalni sekretar vlade Stojan Tramte.

Mojco Špec Potočar je za direktorico Urada za oskrbo in integracijo migrantov imenovala prejšnja vlada. Po ustanovitvi so jo marca lani sprva imenovali za vršilko dolžnosti, avgusta lani pa je postala direktorica s polnim mandatom, ki bi se ji iztekel konec avgusta 2022.

M. Ž.