Božično-novoletni bazar na OŠ Drska

20.12.2018 | 14:40

Novo mesto - V letošnjem šolskem letu smo na naši šoli v okviru Rastoče knjige vstopili v prečudoviti svet ljubezni. Odkrivali smo, kaj ljubezen je in kaj nam pomeni. Tako smo odkrili tudi, da imamo vsi ljubezen do knjig, ki nas na takšen ali drugačen način bogatijo.

Ugotovili smo, da so zaloge knjig v naši knjižnici dokaj skromne. Tako smo se v okviru podjetniškega krožka odločili, da skupaj pripravimo marketing za našo knjižnico in tako obogatimo zbirko knjig na knjižnih policah. Ena izmed marketinških potez je bila tudi priprava in organizacija božično-novoletnega bazarja, s pomočjo katerega smo zbirali prostovoljne prispevke za nakup novih knjig v šolski knjižnici.

In kolo ljubezni se je začelo vrteti. Najprej so nam priskočili na pomoč mladi novinarji, ki so po celi šoli raziskovali, kaj učenci berejo in zakaj jim je bila prebrana knjiga všeč ter zakaj je zanje branje pomembno. Z odgovori otrok smo oblikovali oglasne panoje, s katerimi smo promovirali pomen branja. Nato smo pripravili dejavnosti oziroma primere izdelkov, ki bi jih lahko »tržili«. Učenci in učitelji so zavihali rokave ter se lotili izdelave božično-novoletnih okraskov. V ustvarjalni duh smo bili vpeti vsi na šoli, tako podaljšano bivanje, jutranje varstvo, interesne dejavnosti kot tudi posamezni razredi, ki so samostojno ali v povezavi mali in veliki prijatelj ustvarjali in se družili.

Nastali so prečudoviti izdelki, nato pa so prišli na vrsto mladi pomočniki in učitelji, ki so narejene izdelke razstavili ter pripravili vse potrebno za bazar. Poleg samih izdelkov ter dekoracije nas je na bazarju spremljala tudi praznična pesem in "selfie" točka, na kateri se je lahko kdorkoli slikal z inovativnim prazničnim ozadjem.

Na bazarju smo s prostovoljnimi prispevki zbrali več kot 1.000 evrov. Naša knjižnica bo zagotovo bogatejša za marsikatero knjigo, ki je do sedaj še nismo imeli ali pa je bilo na voljo premalo izvodov. Vsem ustvarjalcem in donatorjem iskrena hvala.

Ljubezen nas je ponovno združila. Le-ta naj vas spremlja med božično novoletnimi prazniki, naj se usidra v vaše srce in tam ostane za vedno.

Srečno in naj živi ljubezen.

Damjana Tramte, OŠ Drska Novo mesto

Galerija