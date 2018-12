V soboto prva smuka, z evropskim denarjem pa želijo privabiti predvsem mladino

Županja Polona Kambič, direktor Borut Koprivnik in Irena Brajkovič, vodja enote CŠOD Lipa. (Foto: B. B.)

V soboto bodo smučarsko sezono začeli tudi na Gačah. (B. B.)

Komarna vas - V soboto se bo smučarska sezona začela tudi na smučišču Gače, v istoimenski družbi, ki z največjim dolenjsko-belokranjskim smučiščem upravlja od lanskega leta, pa so se v začetku decembra razveselili tudi 90.000 evrov vredne odločbe LAS DBK o sofinanciranju projekta Vrnimo Gače otrokom. V sklopu projekta bodo s sredstvi evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja nabavila pet novih snežnih topov in organizirali nekaj dogodkov za promocijo smučanja med mladimi.

Kot je povedal direktor družbe Gače Borut Koprivnik, bodo v sklopu projekta v sodelovanju s Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) Lipa iz Črmošnjic v prvi polovici januarja pripravili smučarski sejem, ob tem pa bodo v prihodnjih tednih na vseh 13 osnovnih šolah v Beli krajini predstavili smučarski šport, organizirali smučarsko olimpijado v slalomu in veleslalomu ter poskrbeli še za brezplačen smučarski tečaj za približno 45 belokranjskih osnovnošolcev iz socialno šibkejših družin.

»Veseli me, da je družba Gače dobro zastavila sezono, da so stvari pripravljene in da so bili aktivni tudi na razpisih,« je napredek na smučišču komentirala Polona Kambič, županja občine Semič, ki je lastnica zemljišč, na katerih se razprostira smučišče. Naprave in oprema so za zdaj še vedno v lasti semiške Iskre, a bo družba Gače v naslednjih dneh plačala tretji, predzadnji obrok kupnine, in če bo šlo vse po načrtih, bo družba, ki sta jo lani ustanovila Ljubljančana Matej Janežič in Boris Rugel, do 1. januarja 2020 postala lastnica celotnega smučišča.

S petimi novimi topovi bo »snežna baterija« na Gačah štela 20 topov, kar zadostuje za zasneževanje ene od dveh glavnih prog. V minulih dneh so dolenjsko-belokranjski žičničarji sicer delali s polno paro in zasnežili skoraj celo progo B. »Za popolno zasnežitev proge B nam je zmanjkal kak dan mrzlega vremena, tako da bomo v soboto najverjetneje odprli samo polovico proge B. Če pa bo v tem času padlo še kaj naravnega snega, bomo odprli celo progo,« napoveduje Koprivnik.

Vremenska napoved za prihodnje dni ne obeta, da bi lahko zasneževali s topovi, je pa snega več kot dovolj, bosta smučarsko društvo Krka-Rog in Šola snežnih športov Gače lahko prihodnji teden začela z božičnimi smučarskimi tečaji, na katere je prijavljenih več kot 100 otrok.

Ko bo spet pritisnil mraz in bo proga B v celoti zasnežena, bodo topove prestavili na progo A, t.i. poligon, poleg tega pa bo letos po petih letih mirovanja ponovno oživela tudi žičnica Vrh. Ta del smučišča je sicer odvisen zgolj od naravnega snega, saj nima infrastrukture za zasneževanje.

Kot je še povedal Koprivnik, je družba Gače samo letos v prenovo in posodobitev smučišča vložila med 200.000 in 300.000 evrov lastnega denarja, s prijavami na evropske razpise pa nameravajo nadaljevati tudi prihodnje leto.

Velike razvojne načrte s celotnim območje Črmošnjiške doline imajo tudi v semiški občini. Več o tem pa boste lahko prebrali v prihodnji številki Dolenjskega lista.

