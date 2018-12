Brunskoletova ni več generalna sekretarka Rdečega križa

20.12.2018 | 20:45

Renata Brunskole (Foto: M. B. J./arhiv DL)

Metlika - Nekdanja metliška županja in poslanka državnega zbora Renata Brunskole ni več generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije. Tako so se odločili na današnji seji zbora članov Rdečega križa v izobraževalnem centru na Igu, kjer so za novega predsednika izvolili Alojza Kovačiča, za novo generalno sekretarko pa Cvetko Tomin.

Nekdanja generalna sekretarka Renata Brunskole, ki je bila na to mesto imenovana decembra 2014, je v kratki izjavi za medije povedala, da ima čisto vest, da je delala pošteno, strokovno in spoštovano. "Kaj vse je v ozadju, pa bo slej ko prej prišlo na dan, upam, da se boste mediji potrudili," je povedala za Slovensko tiskovno agencijo.

Po poročanju Radia Slovenija naj bi prav zaradi Brunskoletove odstopila oba Kovačičeva predhodnika Nataša Pirc Musar in Dušan Keber.

I. V.