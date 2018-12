Ljubljančani so jih dobili po …

20.12.2018 | 22:55

Foto: A. Fevžer/arhiv DL

Novo mesto - Maščevanje je sladko, pravijo, a grenak okus vseeno ostane. Potem ko so košarkarji Krke pred štirimi dnevi v Ljubljani s Petrolom Olimpijo za eno samo točko nesrečno izgubili tekmo jadranske lige, so jim nocoj to vrnili šestnajstkratno. S šestnajstimi točkami razlike so namreč dobili nocojšnje srečanje desetega kroga domačega prvenstva, a zagotovo bi raje videli, da bi se zgodilo obratno in bi bili od Ljubljančanov boljši na tekmi jadranske lige, saj bi jih v tem primeru zmaga uvrstila na sredino lestvice, tako pa bodo tam novo leto najverjetneje dočakali na zadnjem mestu.

Novomeški košarkarji so tekmo tokrat začeli bolje ter dobili prvo in drugo četrtino ter na odmor med polčasoma odšli z desetimi točkami prednosti, v tretji četrtini nekoliko popustili in dovolili, da so se jim domačini v 27. minuti približali na eno samo točko razlike, to pa je bilo tudi vse, saj so se še pred koncem četrtine Novomeščani znova razigrali in hitro začeli večati prednost in ko je šest minut pred koncem Jure Balažić zadel trojko, so vodili že z 18 točkami razlike, ter tekmo končali s šestnajstimi točkami naskoka.

Ljubljančani so tokrat igrali precej oslabljeni, saj so v primerjavi z nedeljsko tekmo v moštvu manjkali nekateri ključni igralci (Jones, Špan, Lazić, Šamanić, Begić, Mesiček).

V novomeški vrsti je bil tokrat s 16 točkami, sedmimi skoki in tremi podajami najbolj učinkovit Dino Cinac, mladi Miha Škedelj je k zmagi prispeval 15 točk in pet skokov, razveseljuje pa tudi povratek kapetana Jureta Balažića, ki je trinajstim točkam dodal tudi štiri skoke in bil tudi zelo natančen (met iz igra 67 odst., za 3 točke 100 odst.).

Košarkarje Krke letos čakata še dve tekmi - v ponedeljek se bodo v jadranski ligi doma pomerili z Budućnostjo, v sredo pa bodo še tretjič v desetih dneh gostovali v Tivoliju, a tokrat pri zadnjeuvrščeni Iliriji.

Petrol Olimpija : Krka 76:92 (18:22, 36:46, 59:67)

Petrol Olimpija: Tratnik 5 (3:4), Bubnić 2, Badžim 22 (4:4), Simonović 11 (3:5), Vujačić 2, Sanon 11 (3:6), Rebec 3, Radulović 8 (2:2), Marinč 3, Kastrati 9 (2:4).

Krka: Jarc 2, Škedelj 15 (3:4), Osolnik 9 (3:6), Bratož 9 (4:6), Cinac 16 (5:5), Fifolt 3 (1:2), Balažič 13 (4:6), Lalić 11 (3:4), Lapornik 14 (5:6).

Prosti meti: Petrol Olimpija 19:27, Krka 28:39.

Met za tri točke: Petrol Olimpija 7:22 (Badžim 4, Kastrati, Rebec, Marinč), Krka 6:16 (Škedelj 2, Lapornik, Balažič, Bratož, Cinac).

Osebne napake: Petrol Olimpija 33, Krka 22.

Pet osebnih: Vujačić (31.), Sanon (35.), Rebec (37.).

I. Vidmar