100 let od prvega zračnega posnetka Kočevja

21.12.2018 | 11:35

Kočevje - V Pokrajinskem muzeju Kočevje so v sredo odprli razstavo Nad oblaki: pilot in graditelj letal Hans Ramor. V letošnjem letu, ko beležimo 100 let od konca prve svetovne vojne, mineva namreč tudi 100 let od nastanka prvega zračnega posnetka mesta Kočevje, ki ga je naredil prvi kočevski pilot in graditelj letal Hans Ramor.

Ramor je posnetek Kočevja naredil 28. avgusta 1918 z višine 500 metrov. »Fotografija je bila zelo razširjena, saj je bila nenazadnje natisnjena kot razglednica, prav tako je leta 1929 izšla tudi na naslovnici tedenske priloge časnika Slovenec, leta 1930 pa v jubilejnem zborniku ob 60-letnici naselitve Kočevske,« je ob otvoritvi razstave povedal avtor razstave Mihael Petrovič ml. Kot je ob tem povedala Nadja Kovačič iz Pokrajinskega muzeja Kočevje, je bila prav razglednica oz. Ramorjev posnetek Kočevja povod za razstavo o njegovem avtorju, o katerem pa je, kot nam je povedal Petrovič, začel iskati in zbirati podatke že pred sedmimi leti.

Na razstavi, na kateri je moč videti tudi zračni posnetek Kočevja, narejen 28. avgusta letos s podobnega zornega kota kot je na Ranorjevem posnetku, je predstavljeno življenje in delo Hansa Ramorja, ki si je že od zgodnjih otroških let želel leteti. Ironično pri tem pa je, kot je povedal Petrovič, da mu je omogočila uresničitev mladostnih sanj, da postane letalec, prav vojna, ki jo je na soški fronti doživljal v vsej grozoti, vzela pa mu je tudi brata Leopolda, ki je bil, kolikor je znano, prvi Kočevar, ki je izgubil življenje v letalski nesreči.

Hans, s krstnim imenom Johann, ni bil le pilot, ampak je letala tudi gradil in kot izumitelj skonstruira tudi več manjših vozil, med katerimi je bil tudi trikolesni avtomobil, ki ga je celo uradno registriral. Rodil se je 13. septembra 1892 v hiši v Kočevju številka 32 v današnji Podgorski ulici in je imel po materi tudi slovenske korenine, umrl pa 27. marca 1968 za posledicami pljučnega raka v Celovcu, kjer je tudi pokopan na pokopališču poleg celovškega letališča.

Besedilo in fotografije: M. L.-S.

Galerija