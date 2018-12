S ceste in na streho

21.12.2018 | 07:00

Včeraj ob 9.06 uri je na cesti med Otočcem in Strugo, občina Novo mesto, voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste in se prevrnila na streho. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in vozilo postavili na kolesa, pomagali vlečni službi in policiji ter posuli cestišče z vpojnimi sredstvi.

Ob 11.48 so gasilci PGD Sevnica posredovali na Hermanovi cesti v Sevnici, kjer so s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila.

Zakaj je smrdelo?

Ob 16.32 so zaposleni v Kulturnem domu v Krškem zaznali neidentificiran vonj po dimu ali plinu. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so pregledali prostore s termo kamero in exploziometerom. Vzroka za vonj niso zaznali.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 13.00 uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU, izvod Majs, ČN;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVA REBER, TP MALINE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP GORELCE izvod NOVI GRAD med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP ČRETEŽ izvod VODOVOD 8:30 in 12:00 uro, na območju TP ČRETEŽ izvod PROTI GORI pa med 8:30 in 12:00 uro.

M. K.