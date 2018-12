Primož Velikonja ime leta na Valu 202

Kandidati za ime leta s predsednikom države Borutom Pahorjem, Primož Velikonja je četrti z leve. (Foto: BoBo, Val 202)

Ljubljana - Ime leta na Valu 202 je letos postal Primož Velikonja, pobudnik in vodja akcije, v kateri ekipa reševalcev kočevskega zdravstvenega doma že več kot desetletje dvakrat mesečno brezplačno izobražuje gasilce, policiste in druge, ki se želijo naučiti, kako pomagati pri zastoju srca.

Kot je na sinočnji razglasitvi na slovesnosti v Centru urbane kulture Kino Šiška povedal odgovorni urednik Vala 202 Mirko Štular, Velikonja "reševanje in življenja že več kot desetletje predaja v roke številnih drugih in smelo načrtuje vrhunski izobraževalni center". Ob tem je dodal, da njegova zgodba pripoveduje, da je lahko življenje že reševanje samo, je poročala STA.

Poleg Velikonja so bili letos nominirani še kardiolog UKC Ljubljana Igor Zupan, direktor Alpine Bojan Gantar, kolesar Primož Roglič, vodja Hiše eksperimentov Miha Kos, poveljnik črnomaljskega štaba Civilne zaščite Jože Weiss, vodja festivala Gora rocka Jernej Kenda, direktor neodvisnega mednarodnega festivala kratkega filma SHOTS Tomo Novosel, vodja projektov v Domu Danice Vogrinec v Mariboru Polona Lah, kirurg Uroš Ahčan, specializantka na oddelku za onkologijo UKC Maribor Nina Fokter Dovnik in, reševalec na reševalni postaji Škofja Loka David Gale. Vsi so bili imena mesecev, ki so jih izbrali poslušalci Vala 202, ime leta pa so med sabo izbrali sami.

M. Ž.