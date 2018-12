Imate predloge za proračun za prihodnji dve leti? Z besedo na plan!

21.12.2018 | 12:30

Nov občinski svet v Škocjanu je te dni prvi zasedal.

Škocjan - Občina Škocjan bo z novim letom sicer na začasnem financiranju, a to se bo prav gotovo zaključilo prej kot v treh mesecih, saj računajo že na januarski seji prihodnje leto sprejeti proračuna za 2019 in 2020. Pred dnevi je novoizvoljeni občinski svet na prvi redni seji obravnaval proračunska predloga in ju soglasno sprejel.

V predlogih, ki ju je predstavila Mateja Robek Zaletelj z občinske uprave, so upoštevali oceno realizacije proračuna v tekočem letu, namenske in druge prihodke, sofinanciranje projektov od drugod, predvidevanja, itd. in prišli do ocen za naprej. Prihodki naj bi v letu 2019 znašali skoraj 6 milijonov evrov, odhodki 6,6 milijonov, v letu 2020 pa so številke malce nižje - prihodki so ocenjeni na dobrih 5 milijonov, odhodki pa na 6,1 milijonov evrov. Razlika se bo pokrivala s stanjem sredstev na računu občine ob koncu vsakega leta. Seveda bodo vmes potrebni rebalansi proračunov.

Predloga proračuna bosta zdaj v tridesetdnevni javni razpravi, kar pomeni, da so do 21. januarja prihodnje leto mogoči predlogi in amandmaji svetnikov in občanov, obravnavala jih bodo delovna telesa in do njih se bo župan v 15 dneh opredelil. Računajo, da bo drugo branje proračuna konec januarja.

Pestri naložbeni leti

Kot kažejo številke, se v škocjanski občini obetata pestri naložbeni leti in temu pritrjuje tudi župan Jože Kapler. Zaradi začasnega financiranja naložbe v izvajanju, kot sta npr. obnova regionalne ceste v Dobravi in hidravlične izboljšave zato, niso ogrožene. V prihodnjem letu bo ena glavnih investicij obnova državne ceste skozi Bučko s pločniki in vso potrebno infrastrukturo, kar bo zajeten finančni zalogaj za občino. Kot pravi župan, bo vrednost gradbenih del, ki so na plečih občine, znašala 60 tisoč evrov, 150 tisočakov pa bo potrebnih za vzpostavitev novega cevovoda za potrebe vodovoda.

Med pomembnejšimi naložbami v prihodnjih letih velja omeniti tudi nujno izgradnjo povezovalnega kanalizacijskega voda Dolnja Stara vas - čistilna naprava, za kar v prihodnjem letu namenjajo dobrih 600 tisoč evrov, potem pa še dodatnih 300 tisočakov. Izvajalec gradbenih del je že izbran, z izvedbo bodo še nekoliko počakali, saj kot pravi župan, bodo skušali pridobiti kaka nepovratna sredstva. Med pomembne projekte sodijo tudi vzpostavitev Zeliščarskega centra JV Slovenije v Zagradu, Knobleharjevega muzeja v Škocjanu (zanj so projekti narejeni, iščejo le vir financiranja), dela na cestnem področju z ureditvijo nekaterih nevarnih križišč, eko-socialno kmetijo na Bučki itd.

Ravnateljica škocjanske šole in vrtca Irena Čengija Peterlin je pojasnila, zakaj je potreben nov oddelek vrtca in nova sistemizacija delovnih mest.

Svetniki so v razpravi poleg višjih stroškov delovanja OU, kar je posledica odprave anomalij in sproščenih napredovanj v javnem sektorju, ter večjih številk za predšolsko vzgojo - število otrok se v občini veča in s 1. januarjem 2019 bo v Škocjanu začel delovati nov oddelek vrtca Radovednež (v župnišču) - izpostavili predvsem dodatne potrebe po cestni in vodovodni infrastrukturi. Strinjali so se, da mora javni vodovod imeti vsak zaselek v občini.

Večnamenski dom v Škocjanu

Največ besed je bilo namenjenih načrtovani gradnji večnamenskega kulturnega doma v Škocjanu in nekateri so imeli tudi pomisleke. Občina za dom v dveh letih namenja skoraj 1,3 milijona evrov, a pri tem računajo na sredstva z Eko sklada.

Župan Kapler je jasno povedal, da gre za projekt za naslednje generacije in »ta prostor, občina in številna društva si tak dom zaslužijo. Treba je imeti pogum.« Občina se bo za dom, ki je ocenjena na približno 2,5 milijona evrov, gotovo morala tudi nekaj zadolžiti, a pazili bodo, da ne bodo zašli v redeče številke in da drugi projekti zato ne bodo trpeli. »Ta hram bo ljudi gotovo povezal, služil bo tudi šoli, gotovo pa bomo projekt, ko bo narejen, še predebatirali,« je dejal župan.

