Zaspal za volanom in trčil v hišo

21.12.2018 | 08:35

Ilustrativna fotografija (Foto: PP Trebnje, arhiv DL)

Policisti PP Dolenjske Toplice so bili sinoči okoli 22. ure obveščeni o prometni nesreči v Žužemberku. Opravili so ogled in po prvih ugotovitvah je 34-letni voznik avtomobila, ki naj bi med vožnjo zaspal, zapeljal na nasprotno smerno vozišče in s ceste, kjer je trčil v stanovanjsko hišo. Lažje poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,68 miligrama alkohola. Zoper povzročitelja nesreče bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Brez vozniške in še pijan

V minuli noči so policisti med kontrolo prometa pri Mirni Peči ustavili 20-letnega voznika avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,32 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Goriva ni plačal

Nekaj po 22. uri so bili policisti obveščeni, da je na enem izmed avtocestnih bencinskih servisov voznik osebnega avtomobila znamke Mercedes v rezervoar natočil gorivo za nekaj manj kot 60 evrov in odpeljal, ne da bi plačal gorivo. Na podlagi opisa vozila so policisti 32-letnega voznika izsledili in kontrolirali na mejnem prehodu Obrežje. Med postopkom mejne kontrole in ob preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu so ugotovili, da 32-letni državljan Romunije vozi avtomobil, ki je bil ukraden na Portugalskem. Voznika so pridržali, avtomobil zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

J. A.