Zahtevajo izločitev ključnih dokazov

21.12.2018 | 09:30

Novo mesto - Na zatožno klop novomeškega sodišča je sedlo še osem (od 14) obtoženih iz združbe, ki se je v letu 2017 in v začetku letošnjega leta ukvarjala s prodajo drog na Dolenjskem, v Posavju in celo v Zagrebu. Pet od njih jih je krivdo po obtožbi priznalo že prejšnji mesec, pet pred kratim, trije trdijo, da niso krivi, eden pa na sodišče še ni prišel.

V začetku leta so policisti z zaključno akcijo na prste stopili združbi, ki je prodajala kokain, heroin, ecstasy in konopljo, slednjo so tudi gojili v dveh hišah na območju Litije. »Motiv preprodaje prepovedane droge je bil zaslužek, saj so vsi osumljeni, razen dveh izjem, brez zaposlitve in so si s preprodajo prepovedanih drog omogočili lagodno življenje,« je takrat povedal vodja kriminalistične policije na PU Novo mesto France Božičnik in dodal, da bi s prodajo zasežene druge lahko zaslužili okoli 300 tisočakov. Takrat so jim zasegli: 830 gramov kokaina, 350 gramov heroina, 122 tablet ecstasy, 2,5 kilograma posušene konoplje in 1.452 sadik konoplje v prirejenih prostorih.

Od 14 obtoženih jih je 10 že priznalo krivdo

Včeraj so na sodišče pripeljali trije obtožene, ki so že 11 mesecev v priporu: Ljubljančana Selvirja Demirovića, Dolenjca Dejana Lovrinovića in Viktorja Mumleka, narok je sodnica Betka Šimc izvedla tudi za Ljubljančanko Petro Izda, ki je na prostosti.

Slednja, ki v celotni zgodbi ni imela vodile vloge, a je po besedah tožilca Igorja Vertuša v posel vključila tudi mladoletnega sina, je krivo priznala. Tožilec je zanjo predlagal dve leti zapora, a sodišče naroka za izrek kazenske sankcije še ni izvedlo, ker je njena zagovornica Maja Kolbezen med drugim predlagala zaslišanje Darka Ahčina, ki je krivdo že priznal, vendar sodba v zvezi z njim še ni pravnomočna.

Drugi trije, ki jih bremenijo hujše obtožbe, Demirović naj bi bil celo glavni dobavitelj kokaina, krivde po obtožbi niso priznali. Tožilec je za Demirovića predlagal pet let zapora in 10.000 evrov denarne kazni, za Lovrinovića štiri leta in pol zapora ter preklic pogojne obsodbe, za Mumleka pa dve leti in 10 mesecev zapora.

Izločitev dokazov

Kako bo sojenje potekalo v njihovem primeru, še ni znano, kajti njihovi odvetniki predlagajo izločitev ključnih dokazov. Demirovićev zagovornik Branko Gvozdič je sodnici in tožilcu izročil pisni predlog z obrazložitvijo na 19 straneh, kateremu sta se pridružila tudi druga dva zagovornika Miran Pogačar in Borut Tiran. Kot je bilo razumeti iz predstavitve predloga, naj bi bili sporni dokazi, ki so bili pridobljeni na podlagi nekaterih odredb sodišča in tožilstva. Tu so vključeni prikriti ukrepi, kot so prisluškovanje, tajno opazovanje in tajno delovanje, pa tudi izjave tajnih delavcev.

Kot je kasneje rekel tožilec, ki si je vzel čas, da preuči ta predlog in se bo o njem izjasnil v roku 15 dni, naj bi zahtevali izločitev kar 29 odredb in seveda dokazov, ki so jih pridobili na njihovi osnovi.

Sodnica je na koncu rekla, da bo datum glavne obravnave določila po pravnomočnosti sklepa, s katerim bo odločeno o izločitvi dokazov.

Devet že obsojenih

Sicer so v tej zadevi bili že obsojeni: Darko Ahčin na pet let zapora in denarno kazen 6.000 evrov, Jasmin Hušidić na tri leta zapora, Isak Selimanović na osem mescev in plačilo pet tisoč evrov denarne kazni, Alen Prica si je prislužil tri leta zapora in denarno kazen 6.000 evrov, pogojne obsodbe od treh mesecev do enega leta v preizkusnih dobah od dveh do štirih let pa so dobili: Jasna Zupan, Martin Žlogar, Uroš Cindrič, Benjamin Popović in Sabina Prica. Anže Kure se o krivdi na predobravnalnem naroku še ni izrekel.

