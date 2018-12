Veseli december v Novem mestu: adventni sejem, program za otroke, koncerti…

21.12.2018 | 13:30

Vir: Zavod Novo mesto

Novo mesto - Uvod v Veseli december je predstavljal obisk sv. Miklavž in prižig prazničnih luči na Novem trgu, kjer je postavljeno tudi veliko mestno drsališče, od danes pa se glavnina dogodkov vrača na prenovljeni Glavni trg. Tam vas bo čakal bogat adventni sejem s ponudbo izvirnih daril, izdelkov lokalnih oblikovalcev in domačih dobrot, gostinska in kulinarična ponudba ter številne brezplačne prireditve za otroke in odrasle s tradicionalnim silvestrovanjem na prostem. Danes zvečer bo tudi decembrska noč nakupov.

Najmlajše bodo vsak dan razen v nedeljo ob 17. uri razveseljevali glasbeni, pravljični in čarobni nastopi. Na odru na zgornjem delu Glavnega trga bodo nastopali otroci iz novomeških šol in vrtcev, v drugem delu pa si bodo otroci lahko ogledali praznične predstave. V soboto, 29. decembra, jih bo obiskal tudi dedek Mraz.

Vir: Zavod Novo mesto

V večernem programu bodo nastopili Nuša Derenda, Hamo & Tribute to love, Challe Salle in Nipke, Samuel Lucas… Na sveti večer, v ponedeljek, bodo obiskovalci lahko prisluhnili tradicionalnim božičnim skladbam v prav posebni zborovski izvedbi vokalnega kvarteta, vrhunec pa bo Veseli december doživel s silvestrovanjem, na katerem bodo nastopili Gašper Rifelj s spremljevalno skupino in MI2.

Spremenjen prometni režim

Zaradi prireditev bo od 21. decembra do 2. januarja na Glavnem trgu popolna zapora prometa. Izvoz iz mesta bo potekal po Sokolski ulici in po Kastelčevi in Rozmanovi ulici.

Podrobnejši program si lahko ogledate v naši rubriki Namig za premik.

M. Ž.