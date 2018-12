Do naslednjega jubileja upajo na rešitev prostorske stiske

21.12.2018 | 16:30

V kulturnem domu Šentlovrenc je bilo sinoči slovesno.

Ravnatelj Osnovne šole Trebnje rado Kostrevc

Učenci so skupaj z zaposlenimi pripravili bogat program.

Šentlovrenc - Podružnična šola v Šentlovrencu ima dolgo ima bogato zgodovino. Letos mineva 150 let odkar so jo zgradili in ob tej priložnosti so učenci in zaposleni na šoli včeraj v tamkajšnjem kulturnem domu pripravili zanimivo in bogato prireditev, s katero so obeležili jubilej.

Kot je povedala vodja podružnične šole Teja Zajec, so prireditev zasnovali tako, da so prepletli preteklost, sedanjost in prihodnost, na njej pa so nastopili vsi učenci šole. Sinoči so pravzaprav praznovali dva jubileja. »Prvi je 150-letnica šolske stavbe v Šentlovrencu, drugi pa je tudi 150-letnica formalne javne šole. Ne moremo reči, da šolstvo v tem kraju prej ni potekalo, a formalnost je bila podeljena 12. februarja 1869 z dekretom škofijskega ordinariata, ki je bil takrat poleg duhovne oskrbe ljudi pristojen tudi za izobraževanje,« je pojasnil ravnatelj Osnovne šole Trebnje Rado Kostrevc.

Šola v Šentlovrencu je bila dolgo časa samostojna, pred več desetletji pa je postala podružnica trebanjski. Obiskoval in kasneje tudi vodil jo je Štefan Kamin, ki se še danes spominja prvega šolskega dneva, strogih in prijaznih učiteljev, pa tudi mrzlih učilnic. »Leta 1984 je bila temperatura minus sedem stopinj v učilnicah, zato smo morali prekiniti s poukom. Že naslednje leto smo napeljali ogrevanje in pogoji so se bistveno izboljšali. Vesel sem, da se je šola ohranila. «

Včasih je bilo v njej po 150 do 200 učencev, zadnja desetletja jih je bistveno manj, oddelke tudi kombinirajo. V tem šolskem letu šolo obiskuje 54 učencev, ki imajo po besedah ravnatelja trebanjske osnovne šole enak standard kot na centralni šoli in so vključeni v številne interesne dejavnosti. »Menim, da je podružnična šola Šentlovrenc srce dogajanja tega okoliša.Tovrstne podružnične šole so izjemno pomembne za kraj, saj prispevajo v kulturni utrip in družbeno dogajanje kraja.« Prireditve se je udeležil tudi župan Trebnjega Alojzij Kastelic, ki je dejal, da je bila pred leti celo bojazen, da bi šolo ukinili, a so krajani Šentlovrenca stopili skupaj in tako dosegli, da je šola ostala.

Pred leti so opravili energetsko sanacijo šole, vendar ravnatelj dodaja, da nimajo optimalnih pogojev za delo. Stavba je bila zgrajene v drugačnih časih, današnji koncept šole pa je popolnoma drugačen. »V šolski stavbi domuje tudi en oddelek vrtca, ki zaseda prepotreben prostor. Šola ima pet razredov, imamo pa samo štiri prostore. Dva sta premalo,« pravi Kostrevc. Skupaj s tamkajšnjo krajevno skupnostjo in občino so našli začasno rešitev, saj pouk za kombinirani oddelek prvega in drugega razreda izvajajo v prostorih bližnjega kulturnega doma. Na šoli si želijo, da bi v naslednjih letih trajno rešili prostorsko stisko, kajti čedalje težje sledijo standardom sodobnega pouka. Razmere naj bi se že naslednje šolsko leto nekoliko izboljšale, saj občina v Šentlovrencu gradi 4-oddelčni vrtec.

Besedilo in fotografije: R. N.

