Politična eksplozija že na ustanovni seji

21.12.2018 | 15:00

Županu Ivanu Molanu (v sredini) so predali pleteno srce, o katerega široki simboliki je govorila Ivanka Počkar (za govorniškim pultom). Desno Marijan Žibert, ki je bil predsedujoči v prvem delu včerajšnje seje. (Foto: M. L.)

Novi občinski svet občine Brežice (Foto: M. L.)

Med sejo (Foto: M. )

Brežice - Včeraj se je na ustanovni seji sestal brežiški občinski svet. Prvi del seje, v katerem je svet opravil formalne postopke za potrditev mandatov svetnikom in županu Ivanu Molanu, je vodil predsedujoči Marijan Žibert. Zavzel se je za medsebojno sodelovanje vseh svetnikov, ne glede na to, v kateri stranki so. Kot je rekel, so svetniki izvoljeni predstavniki občanov. Zavzemati se morajo za mesto in za podeželje in pri tem za povezovanje podeželja z občinski središčem. Podeželje potrebuje boljše povezave avtobusne povezave s središčem, navsezadnje tudi zato, ker državna uprava posluje v središču in ne podeželju.

Novemu županu so ob njegovi slovesni prisegi predali pleteno kruhovo srce, o katerem je zbranim spregovorila etnologinja Ivanka Počkar. Ta je osvetlila simbolni pomen kruha in ob tem rekla, da naj to znamenje vodi župana in občinski svet v tako delo v dobro skupnosti, da bo kruh razdeljen pravično. Zaželela je tudi, da bi bilo v brežiški občini dovolj kruha za vse, tako da mladi ne bi odhajali za kruhom drugam. Kot je rekla, je izročilo pletenega kruhovega srca srčno varovala in predajala naprej Marjanca Dobnikar.

Svetniki so imenovali komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Preden so se dokopali do sklepa o imenovanju, se je odvijala pravcata drama, v kateri so bili v igri trije različni predlogi za imenovanje te, »kadrovske«, komisije. Potem ko je Katja Čanžar (SDS) kot prva predlagala sestavo komisije, sta svoja predloga predstavila še Aljoša Rovan (Levica) in Igor Zorčič (SMC). Predlog, ki ga je posredovala Čanžarjeva, daje več besede svetniški skupini SDS in zapostavlja druge svetniške skupine, so v obrazložitvi svojega glasu, in sicer glasu proti, rekli Igor Zorčič, Matija Kolarič (SD) in Stanka Preskar (SMC). Andrej Vizjak je v zagovoru predloga Čanžarjeve pojasnil, da pač komisijo sestavljajo s svetniki, ki želijo delati v korist občanov občine Brežice. Tistih, ki se tudi z obrazložitvami glasov napovedujejo kot opozicija, torej kot nekdo ki ne želi tvorno delati v korist občine, tistih ne bodo vključili v komisijo. S 16 glasovi za, 12 proti, eden ob svetnikov pa ni glasoval, je občinski svet na koncu sprejel, kot rečeno, predlog za sestavo komisije, kot ga je predlagala Katja Čanžar.

Župan je na seji imenoval podžupana Jureta Pezdirca in podžupanjo Katjo Čanžar, ki sta bila to že v dosedanjem mandatnem obdobju.

M. L.

