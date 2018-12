Novoletni dijaški koncert Srednje strojne šole ŠC NM

21.12.2018 | 12:45

V tebi mora goreti,

kar želiš zanetiti v drugem.

Avgustinus

Novo mesto

Energija nastopajočih dijakov je 20. decembra znova zažarela v Športni dvorani Leona Štuklja in s toplino napolnila srca strojnic in strojnikov, ki smo uživali na novoletnem dijaškem koncertu, ki je že tradicija Srednje strojne šole. Vsakoletni koncert predstavlja dobrodošel "time-out" na sredini šolskega leta.

Lepo je opazovati, kako se glasbeniki razvijajo, saj se nekatere skupine že tradicionalno predstavljajo na naših koncertih. Posebno nam je v ponos Big Band z dirigentom Gregorjem Zagorcem, ki je edinstveni primer šolskega orkestra v slovenskem prostoru. Punk skupina Jaja bojz z našim strojnikom Janom Butaro je že stalnica koncerta, ki nas zdaj navdušuje že z avtorskimi skladbami. Tudi skupina De Beat s strojnikom Nejcem Hodnikom nas zabava vsako leto. Vsakič pa nas očara tudi kašen nov talent – v pevski ali plesni obliki.

Lahko vam ponosno povem, da sem bil letos tudi jaz del tega dogodka. Nastopajoči in mentorici smo se potrudili, da je bil letošnji program zelo zanimiv in izviren, a prav tako menim, da je bil tipično strojniški. S skečem iz avtoservisne delavnice smo dogodek zelo popestrili in nasmejali publiko.

Zasedba strojnikov harmonikarjev pa se mi zdi res edinstvena, saj nobena druga šola tega ne bi mogla uprizoriti v tolikšnem številu kot strojniki.

Besedilo: Domen Mervar, foto: David Jakše,

dijaka Srednje strojne šole ŠC NM

Galerija