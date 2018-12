Novoletni dijaški koncert srednje zdravstvene in kemijske šole

21.12.2018 | 13:40

Leto je naokoli in v veselem vzdušju ter polni pričakovanj si namenjamo drobne pozornosti in dobre želje. Z dobro voljo in veliko mero optimizma so dijaki Srednje zdravstvene in kemijske šole z mentoricama Janjo Florjančič in Nado Fortuna v četrtek, 20. decembra, pripravili novoletni koncert. S petjem in plesom so polepšali zadnje decembrske dni in pokazali, da niso samo dijaki, ki sedijo v šolskih klopeh in nabirajo znanje, temveč se v svojem prostem času ukvarjajo s številnimi dejavnostmi, ki jih bogatijo in s katerimi lahko osrečujejo.

Po nagovorih direktorja šolskega centra Štefana Davida, ravnateljice srednje zdravstvene in kemijske šole Damjane Papež in predsednika dijaške skupnosti SZKŠ Matica Žnidaršiča, so s petjem in igranjem nastopili Nina Suljić, Sara Božič, Florijan Volčanšek, Tjaša Plut, Anja Ruperčič, Filip Brajčič, Matic Pacek, Anja Stojnič, Ana Brunskole, Pavlina Gorenc, Eva Žibert, Valentina Županc, Nejc Smrekar Kovačič, Davor Kastrevec in Matej Rukše. Za plesne vložke so poskrbeli mažoreti Ana Fink in Tina Kump, hip-hop plesalki Tjaša Zupanc in Tjaša Oštir, plesna skupina Unique, ki jo poleg hip-hop plesalk sestavljajo še Edi Hasanović, Anja Cegnar, Neža Bartol, Matej Uhernik, Anamarija Mrak in Maja Bojanc, ter skupina senior trebanjskih mažoret. Patrik Bogataj se je pridružil skupini Jaja Bojz, Big Band pod taktirko profesorja Gregorja Zagorca pa je presenetil z novim repertoarjem. Pravo presenečenje so bili Lovro Tilen Lajkovič, Žan Bračun, Marcel Valenčič, Andraž Logar, Aljaž Arh, Katja Volčjak in Tjaša Žagar kot Ritem vodovodarji z mentorjem Robijem Fuksom.

Za snemanje koncerta je poskrbel profesor Goran Matešič, za fotografiranje pa profesorica Tadeja Lamut z dijakinjama Deniso Softić in Maja Škufca.

Koncert so povezovali Matic Žnidaršič, Ida Vukmirovič in Matic Pacek, ki so ga zaključili z lepimi željami, naj bo vsak dan napolnjen s prijazno energijo, z ljubeznijo do najbližjih in s tkanjem neprecenljivih vezi.

Janja Florjančič

