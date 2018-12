Zasedali svetniki v vseh treh belokranjskih občinah

21.12.2018 | 18:00

Novi člani črnomaljskega občinskega sveta z županom.

Črnomelj, Metlika, Semič - Vsi trije belokranjski občinski sveti so imeli včeraj zvečer seje, a s to razliko, da so se v Metliki in Semiču svetniki sestali že drugič v tem mandatu, v Črnomlju, kjer so imeli drugi krog volitev za župana, pa prvič.

Predsednica črnomaljske občinske volilne komisije Darinka Plevnik in predsednik posebne volilne komisije Alojz Poljšak sta seznanila občinski svet z izidi volitev. V občinski svet so bili izvoljeni: Dubravko Čengija, Tatjana Škof Kmetič, Matjaž Barič, Zalka Bosanac, Zoran Špec, Tadeja Lamut (Lista za razvoj), Bernarda Kump, Maja Kocjan, Franc Ivanušič, Marko Mravinec, Matej Banovec, Anton Brula (SDS), Jaka Birkelbach, Samo Kavčič, Leopold Perko, Mira Radojčič, Janez Perušič (SD), Vesna Fabjan in Renata Butala (Lista Marjana Šarca), Štefan Misja in Mojca Čemas Stjepanovič (DeSUS), Nataša Hudelja (N.Si), Andrej Fabjan (SLS) ter predstavnik romske skupnosti Henček Kosec.

Črnomaljski župan je postal Andrej Kavšek, ki je na seji, ki jo je vodil najstarejši član občinskega sveta Štefan Misja, prisegel, da bo svojo dolžnost opravljal v skladu s pravnim redom države in občine Črnomelj, da bo pri izvrševanju svoje funkcije ravnal vestno in odgovorno ter v korist in za blaginjo občanov in občank občine Črnomelj. Kavšek je poudaril, da želi biti župan vseh občanov, zato tudi ne bo v občinskem svetu sklepal koalicije. Dosedanja županja Mojca Čemas Stjepanovič je čestitala novemu županu, ta pa se ji je zahvalil za uspešno delo.

V Metliki so se svetniki seznanili s problematiko nezakonitih prehodov državne meje. Trenutne razmere in morebitne ukrepe policije sta podrobno predstavila Dušan Brodarič, komandir Policijske postaje Metlika in Janez Ogulin, direktor Policijske uprave Novo mesto. Kot sta dejala, trenutno ni nikakršnih potreb za vzpostavitev sprejemno-registracijskega centra na območju občine Metlika, saj bi z obstoječimi kapacitetami lahko obvladovali do okrog 50 migrantov na dan.

Svetniki so sprejeli tudi sklepe o dobitnikih Ganglovih priznanj, ki jih bodo podelili na osrednji slovesnosti ob kulturnem prazniku. Ganglova priznanja bodo prejeli Plesno društvo Krokar za pripravo in izvedbo uličnega dogodka Urbani gib, Vokalna skupina Lan za zlato priznanje na regijskem tekmovanju pevskih zborov ter OŠ Metlika za muzikal En svet, po toliko različnih sanj. Soglasno so se strinjali, da Ganglovo plaketo prejme Rafko Ogulin, in sicer za dolgoletno vodenje Mestne godbe Metlika.

Imenovali so tudi člane komisij in odborov. Prav tako so člane odborov imenovali tudi na semiški seji občinskega sveta.

Fotografije v galeriji so s seje črnomaljskega občinskega sveta.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

