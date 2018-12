Stroj stisnil delavca; pregrel se je motor

21.12.2018 | 18:30

Foto: arhiv DL

Danes dopoldne se je zgodila delovna nesreča v Rogovili v občini Mirna Peč, kjer je stroj stisnil delavca in mu poškodoval nogo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ga na kraju oskrbeli in odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Zagorel kombi

Ob 11.10 je na avtocesti pri odcepu Dobruška vas–Smednik obstalo kombinirano vozilo, ki naj bi zagorelo v predelu motorja. Gasilci GRC Novo mesto in PGE Krško so na kraju ugotovili, da je prišlo do pregrevanja motorja ter izpusta pare in olja. Odklopili so akumulator ter pregledali vozilo z termo kamero. Delavci Darsa so zavarovali kraj dogodka in očistili vozišče.

Dimniški požar

Ob 14.26 je v Ševnici v občini občini Mirna prišlo do dimniškega požara v stanovanjskem objektu. Gasilci PGD Ševnica so zaprli dovod zraka, nadzorovali izgorevanje saj in očistili dimnik. Gasilci PGD Mirna so ostali v gasilnem domu v pripravljenosti za dodatno pomoč, ki ni bila potrebna.

Opozorilo!

Javno podjetje Komunala Brežice obvešča vse uporabnike pitne vode v naselju Bojsno, da je potrebno vodo zaradi mikrobiološke neskladnosti pred uporabo za pitje in prehranske namene PREKUHAVATI. Obvestilo velja do preklica. Prosimo za razumevanje in upoštevanje navodil.

Navodila o prekuhavanju vode

Voda naj vre tri minute. Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja, naj ostane v isti posodi, v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo v hladilniku, za pitje pa jo lahko uporabljamo 24 ur, izjemoma do 48 ur. Če je voda motna, jo moramo pred prekuhavanjem precediti skozi več plasti čiste tkanine ali skozi čist papirnat filter (npr. pivnik, filter za kavo). Ker je prekuhana voda lahko manj prijetnega okusa, za pitje priporočajo pripravo čaja oz. drugih napitkov, lahko pa jo zaužijete v obliki juhe ali kakšne druge jedi.

J. A.