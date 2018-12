Robert Lozar o svojih historičnih likovnih rekonstrukcijah

22.12.2018 | 08:30

Ena od Lozarjevih historičnih likovnih rekonstrukcij.

Črnomelj - Mestna muzejska zbirka Črnomelj in Ric Bela krajina sta pripravila zadnje letošnje predavanje v okviru cikla predavanj s skupnim naslovom Neobičajna vedenja. Tokrat je predaval univ. dipl. akad. slikar Robert Lozar in sicer o historičnih likovnih rekonstrukcijah.

Začetek nastajanja Lozarjevih historičnih likovnih rekonstrukcij belokranjskih krajev sega v leto 2008, ko je naslikal veliko veduto srednjeveškega Črnomlja. Njegovi likovni prikazi daljne preteklosti so v publikacijah in projektih o Črnomlju, Vinici, Metliki, rodbini Semenič in še kje. Na ta način so v Beli krajini bogatejši za približne podobe minulega časa.

Lozar je ob projekciji svojih nekaterih likovnih rekonstrukcijah ne le krajev, ampak tudi predmetov, ljudi, opravil in še česa opisal, kako so nastale in od kod je črpal informacije o nekdanjih časih. Marsikdaj si je ob pomanjkanju ustreznih podatkov privoščil tudi nekoliko umetniške svobode.

Kot je dejal slikar, ki ga je predstavil zgodovinar Janez Weiss, je njegov opus historičnih likovnih rekonstrukcij presenetljivo velik, izrazil pa je upanje, da bodo ilustracije kdaj zbrane tudi v kakšni publikaciji.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

