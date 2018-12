Zavinek od danes popoldne v lučkah

22.12.2018 | 14:00

Pridni vaščani tudi letos niso umanjkali in so lepo okrasili svojo vas.

Zavinek - Pridni vaščani Zavinka, ki mu mnogi v decembrskih dneh pravijo kar dolenjski Betlehem, tudi letošnje božično-novoletne praznike vabijo v čarobno okrašeno vasico, ki bo že dvaindvajseto leto zapored privabila na tisoče ljudi iz vseh koncev Slovenije.

Kot pravi eden iz jedra ekipe najbolj pridnih Robert Janežič, so vas okrasili s preko šestimi kilometri svetlobnih cevi in tisočerimi lučkami, pa seveda z jaslicami in božjimi figurami iz lesa, vse njihovo delo. Nekaj je tudi novih figur in otroci bodo veseli, ko bodo poleg starih risanih junakov zagledali še kakšne nove.

Zavinek bo najlepši po 17. uri, prvič pa bo zasvetil prav danes ob 17. uri. Vsak večer med 17. uro in 20. uro bodo vaščani pod kozolčkom ponujali zavinški čaj in kuhano vino, skratka spet se bodo izkazali kot gostoljubni in prijazni.

26. decembra, na dan samostojnosti in enotnosti, pa vabijo zvečer ob 18. uri na tradicionalni koncert. Med drugim bodo nastopili Preloški fantje, ansambel Mladi godci, itd.

Besedilo in foto: L. Markelj