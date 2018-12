FOTO: Adventni sejem z Nočjo nakupov

22.12.2018 | 10:45

Novo mesto - Pestremu sinočnjemu dogajanju v dolenjski prestolnici se je pridružil še adventni sejem, ki bo do konca leta potekal na prenovljenem Glavnem trgu in skoraj vsako popoldne ponudil otroški program, zvečer različne koncerte, vseskozi pa vrsto izdelkov na prazničnih stojnicah. Odprtje sejma oz. novomeškega Veselega decembra je včeraj popestrila še tradicionalna Noč nakupov, s katero trgovci iz središča mesta nudijo dodatne popuste. Medtem je v Galeriji Simulaker potekala še dobrodelna dražba likovnikov Mavrice, katere izkupiček so namenili Gimnastičnemu društvu Novo mesto, na Novem trgu pa so se veliki in majhni prepustili radostim na drsališču.

Naj ponovimo, da je zaradi Veselega decembra v središču spremenjen prometni režim za motorna vozila, ki lahko mesto zapustijo po Kastelčevi in Rozmanovi ulici ali po Sokolski in Kandijskem mostu. Pešci imajo tako na voljo odprt prostor od mosta do vodnjaka, kjer lahko okusijo specialitete iz polžev, domače sladice dijakinj, ki zbirajo prostovoljne prispevke za maturantski izlet, palačinke in šmorn, kuhano vino ali vroči gin itd.

V galeriji nekaj utrinkov sinočnje otvoritve, na kateri je nastopila Nuša Derenda, sicer pa praznični program nocoj ob 17. uri ponuja otroški program, po 20. uri pa koncert zasedb Capitan Morgan's Revenge ter Hama in Tribute to love.

