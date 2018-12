Športnika leta 2018 sta Barbara Trunkelj in Simon Stopar

22.12.2018 | 12:05

Barbara Trunkelj in Simon Stopar

Občinska športna priznanja so romala v številne roke. Čestitke vsem!

Ivančna Gorica - V športni dvorani OŠ Stična je včeraj potekala že tradicionalna prireditev v počastitev dneva samostojnosti in enotnosti s podelitvijo priznanj športnikom občine Ivančna Gorica za leto 2018. Na prireditvi, kjer sta letošnjo rdečo nit imela pohodništvo in raziskovanje planin, sta laskavi naziv prejela gorska tekačica Barbara Trunkelj in rokometaš Simon Stopar.

Župan Dušan Strnad je v svojem nagovoru med drugim omenil nesebično pomoč številnih prostovoljcev, ki delujejo v društvih, zvezah in drugih organizacijah civilne družbe. »Nesebično delo na področju prostovoljstva je s strani družbe prepogosto premalo prepoznavno in nagrajevano. Zato nas še posebej veseli, da je letos Državni svet podelil visoko priznanje tudi našemu občanu Rajku Bivicu, članu ZŠAM Ivančna Gorica.« Zelo vesel pa je tudi številnih uspehov, ki jih občani dosegajo na športnem področju. »Dosegajo vrhunske rezultate in se enakovredno merijo s kolegi na državni, evropski in svetovni ravni«, je dodal.

Po bogatem kulturnem programu, ki so ga sooblikovali člani Vokalne skupine Šentviški slavčki, Mladinski pevski zbor OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični, solist Matej Vovk in mažoretke Športnega društva Sinja klub, je sledila podelitev priznanj najboljšim športnikom leta v občini Ivančna Gorica.

V kategoriji mlajših dečkov in deklic sta to postala plezalka Neža Zajc in motokrosist Jaka Peklaj, med starejšimi deklicami je slavila vsestranska športnica Zoja Peteh, med dečki pa rokometaš Simon Vidmar. V kategoriji mladincev sta športnika leta postala letošnja udeleženka mladinskih olimpijskih iger v Argentini v suvanju krogle Tjaša Zajc in Jan Pancar, motokrosist AMD Šentvid pri Stični. V članski kategoriji sta laskavi naziv prejela Simon Stopar in Barbara Trunkelj, med veterani pa je priznanje za odlične športne dosežke prejel motokrosist Drago Hribar in med invalidi taekwondoist Kenan Husejinović.

Ekipa leta 2018 je postala članska ekipa RK SVIŠ Ivančna Gorica. Priznanje v kategoriji zaslužnih športnih delavcev je šlo v roke Uroša Šparla (RK SVIŠ Ivančna Gorica), Zlata Kristana (Sankukai klub Ivančna Gorica) in Tadeja Hočevarja (Planinsko društvo Polž).

Posebno priznanje Zveze športnih organizacij (ZŠO) Ivančna Gorica, ki ga je podeljeval predsednik ZŠO Mitja Hren, sta prejela strelec Anton Borštnar in Katja Kegl Vencelj, ki ji je uspel tekaško pohodniški podvig. Slovensko planinsko pot (SPP) od Maribora do Ankarana v dolžini 600 km je letos avgusta premagala v rekordnem času 8 dni 23 ur in 26 minut, kar je nov ženski rekord SPP.

Košarkarski klub Ivančna Gorica (10 let), Planinsko društvo Polž (20 let), Gorniški klub Limberk (20 let) in Strelsko društvo Sonja Vesel Ivančna Gorica (70 let) pa so prejeli priznanja za visoke jubileje delovanja. Za popestritev večera so poskrbeli prav ivanški »strelci«, kjer sta se župan in Hren revijalno pomerila v streljanju v elektronsko tarčo, so sporočili iz ivanške občine.

M. M., foto: Gašper Stopar

