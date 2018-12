Dalmatinska eleganca za praznike v Novem mestu

22.12.2018 | 18:10

Marko Škugor

Dražen Zečić

Novo mesto - Sinoči sta v Športni dvorani Marof na razprodanem Velikem božičnem koncertu nastopila prekaljeni hrvaški pevec in tekstopisec Dražen Zečić in dalmatinski Michael Bublé - Marko Škugor, za katerega je bil to eden izmed zadnjih koncertov decembrske turneje po Sloveniji. Dogodek sta organizirala Radio Aktual in agencija Event24.

V elegantni črni obleki je na oder s skladbo Ako projdemo prepričljivo prvi stopil mladi tenorist Marko Škugor. Talentirani in simpatični pevec je publiko hitro prepričal, da poje z njim, in požel bučne aplavze. Ljudje so bili dobro razpoloženi in atmosfera je bila, tudi zaradi doživetega petja Škugorja, dobrega in odličnega benda, ki je v rokah poleg standardnih instrumentov držal tudi klavirsko harmoniko in mandolino ter ravno prav balansiranega ozvočenja in kultivirane publike, že od samega začetka zelo posebna. Z drugo skladbo, ob kateri so na zaslonu za Škugorjem in bendom padale rdeče vrtnice, z naslovom Kad mi dodješ ti, pa se je Škugor spomnil Oliverja Dragojeviča.

V naslednji skladbi z naslovom Zlato moje, ki jo je napisal Vinko Coce, je pevec publiko navdušil s svojim visokim in močnim falcetom ter srce parajočim vokalom. Otožna harmonika je nadaljevala s pesmijo Petra Graša - Moje zlato, ki jo je na koncu skladbe bend zapeljal v reagge vode. S skladbo Nije v šoldima sve, katere avtorja sta Mladen Grdović in Vinko Coce, pa je Škugor publiko popeljal v navijaški zanos in aplavdiranje besedilu.

Nato je spet prišel čas za avtorsko pesem, odpel je skladbo z naslovom Dalmatinska vila in še prej povedal, da je hvaležen in vesel, da mu jo je napisal Nenad Ninčević. Sledila je pesem Srce južnjačko, ki jo je prav tako napisal Ninčević. Skladbo Oci boje lavande Mladena Grdovića in Klape Puntamika je Škugor poklonil damam na koncertu, nato pa je pripravil tudi manjše presenečenje, med pavzo je na oder povabil svojo sestro Saro Škugor, ki je tankočutno odpela pesem Jasne Zlokić – Ne znam koji vjetar puše.

Sledil je venček dalmatinskih in seveda tudi popularna skladba Klape Šufit Ne diraj moju ljubav, pri kateri se je cela dvorana zibala in prepevala. Nato je Škugor odpel pesem, ki jo je ustvaril skupaj z Oliverjem Dragojevićem - Samo s tobom sam upoznao ljubav in nato spet skladbo Vinka Coceja - Vilo moja, pri kateri so zaigrale tudi orglice.

Pri Pavarottijevi skladbi O sole mio je bilo občinstvo deležno krasnega soliranja na klasični kitari. Zadnja pesem, ki so jo Škugor in bend odigrali, je bila priredba skladbe ansambla Modrijani – Moja.

Legendarni Dražen Zečić z bendom Grupa Banana pa se je na odru prikazal prav po zvezdniško, že s svojim prihodom na oder je požel veliko navdušenje publike, ki se ni končalo vse do zadnje skladbe. Prav tako kot Škugor je tudi Zečić prisegel na božičnemu koncertu primerno črno eleganco in najprej zapel skladbo Tvoje oči zelene. Publika je že takoj začela skandirati njegovo ime, kar se je kasneje zgodilo še nekajkrat. Zečić je nadaljeval s skladbama Ona novu ljubav ima in Ja te volio nisam.

Pevec, ki se je zdel globoko ganjen nad vplivom glasbe na publiko, je odpel še več svojih skladb, ki se jih je v njegovi dolgi karieri nabralo kar pecej, med drugimi tudi duet Ima li nade za nas, Sokole, Zora, Zima, zima led, Volio bih da te vidim sretnu, Ako se dušo moramo rastati in seveda poznani Nitko nema dva života.

Proti koncu koncerta je Zečić zbranim in njihovim družinam zaželel srečen božič in srečno novo leto. Ob skladbi Stari prijatelji se ne rastaju je ponovno začela ploskati cela dvorana z Zečićom in bendom vred. Odpel je še skladbi Idi, idi in I suze su za ljude ter brez pompa tiho zaključil koncert.

Valentina Vidmar

