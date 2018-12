V zdraviliščih več gostov kot lani

22.12.2018 | 17:00

Brežice, Novo mesto - V slovenskih naravnih zdraviliščih med božično-novoletnimi prazniki pričakujejo več gostov kot lani. Podatki kažejo na zelo dobro zasedenost, v nekaterih zdraviliščih bodo zmogljivost zapolnjene v celoti. Povpraševanje je še vedno zelo intenzivno, so povzeli v Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč.

Po navedbah skupnosti, ki jih povzema STA, bodo med letošnjimi prazniki med tujimi gosti v zdraviliščih prevladovali avstrijski, italijanski, nemški in hrvaški gostje, rezervacije pa so prišle tudi iz rusko govorečih trgov, Balkana in Nizozemske.

V Termah Čatež beležijo dobro zasedenost zmogljivosti tako v Čatežu kot v Kopru in Portorožu. Trenutno je prostih še nekaj sob in apartmajev, kapacitete čateških term pa so na prehodu starega v novo leto polno zasedene. Najdaljšo noč bodo v teh termah bodo preživeli predvsem gostje iz Italije, Hrvaške, Srbije, nekaj bo tudi domačih gostov.

Kot že vrsto let doslej, so tudi letos povpraševanja zelo kratkoročna, rezervacije pa prihajajo v zadnjem hipu, navajajo v Termah Čatež, ki bodo gostili tudi številne kampiste, ki bodo v Čatež prišli z avtodomi.

V Termah Krka medtem ocenjujejo, da bo zasedenost njihovih zmogljivosti med prazniki boljša kot lani. Božične in novoletne termine imajo namreč že skoraj polne zasedene. Večina gostov prihaja iz Slovenije in Italije, nekaj tudi iz Hrvaške, Nizozemske, Rusije in Avstrije. V povprečju gosti pri njih bivajo pet do šest dni.

M. M.