Mojčin dedek Mraz jutri v KCJT

22.12.2018 | 20:00

Foto: spletna stran DPM Mojca

Novo mesto - Mojčin dedek Mraz, ki že nekaj časa roma od kraja do kraja po vseh dolenjskih občinah, je sporočil, da jutri, ko so na vrsti otroci z območja MO Novo mesto, njegova obdaritev ne bo potekala v novomeški kino dvorani Cineplexa, ampak v veliki dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine.

Njegovo spremstvo s čarovnikom Tonijem na čelu novomeške otroke pričakuje ob znanih urah, ki so navedene na vabilih, zaradi sprostitve dvorane in lažje organizacije so spremenili zgolj lokacijo, so sporočili iz DPM Mojca.

Ob tem dodajmo, da bo tradicionalno slovo od dedka Mraza čez teden dni ob 17. uri potekalo na Glavnem trgu.

M. M.