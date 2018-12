Za letos so zaključili

22.12.2018 | 22:00

S sedmimi zadetki je bil tokrat skupaj z Jernejem Papežem najboljši strelec Krke Luka Florjančič. (Foto: I: Vidmar)

Novo mesto - Kot nekoliko težji trening je bila nocojšnja tekma Krke s predzadnjeuvrščenimi Hrastničani v zadnjem letošnjem krogu prve rokometne lige NLB, ki so jo Novomeščani dobili s kar desetimi točkami razlike, nekoliko nepričakovano pa se je končal posavsko-dolenjski obračun v Dobovi, kjer so domačini z 28:26 premagali Trebanjce, položaj obeh moštev na lestvici se ni spremenil. Ni pa uspelo v Ormožu tekmecev presenetiti Ivanjčanom, če prav tokrat niso bili tako daleč od točke. Zadnja letošnja tekma pred enomesečnim odmorom bo jutrišnjin obračun v Celju med Pivovarno Laško in Ribnico.

Krka : Dol TKI Hrastnik 33:23 (17:13)

Krka: Tomić, Brajer, Imperl, L. Rašo 2, Bevec 2, Didovič 1, Okleščen 1, Pršina, Irman 3, Jakše 2 (1), D. Rašo 1, Batagelj 2, Papež 7 (2), Kukman 2, Matko 2, Florjančič 7.

Dol TKI Hrastnik: Seme, Rkman, Nunčič, Brilej 3, Klepej 5 (2), Ajdari 3, Grušovnik 1, Pintar 1, Bauerheim 5, Gospodarič, Ramić 1, Ribič, Simončič, Cigler, Koprivc 4.

Dobova : Trimo Trebnje 28:26 (15:12)

Dobova: Leben, Polutnik, Dular, Markušić 3, Kučič 2, Gerjovič, Bura 8, Jazbec 1, Zavodnik, Mladkovič, Krnc, Šušnjara 3, Kunst 1, Sintič 4, Hotko 3 (1), Novak 3.

Trimo Trebnje: Brana, Urbič, Cvetko 2, Seferović 2, Dobovičnik 4, Mat. Kotar 2, Mi. Kotar 2, Mar. Kotar, Udovič 2, Sašek 1, Redek, Bojanić 1, Grbić, Horžen, Grandovec 5, Cirar 5 (3).

Jeruzalem Ormož : Sviš Ivančna Gorica 29:27 (17:14)

Jeruzalem Ormož: Balent, Zemljič, Bogadi 3, Šoštarič, Čudič, Žuran 11, Horvat, Hebar 1, T. Šulek, Kocbek 2, Kosi 8 (4), Ozmec 2, Mesarić 2, Toplar, Ciglar.

Sviš Ivančna Gorica: Vencelj, Škorc, Knez 4, Zafran 2, Fink, Grojzdek, Tekavčič, Hrovat, Stopar 5, Matej Košir 1, Pirnat, Krabonja 4, Željko 1, Matic Košir 9 (3), D. Košir, Vidmar 1.

Lestvica: 1. Celje Pivovarna Laško 26, 2. Riko Ribnica 25, 3. Gorenje Velenje 20, 4. Maribor Branik 20, 5. Koper 2013 16, 6. Urbanscape Loka 16, 7. Trimo Trebnje 14, 8. Krka 13, 9. Jeruzalem Ormož 11, 10. Dobova 8, 11. Dol TKI Hrastnik 5, 12. Sviš Ivančna Gorica 2.

