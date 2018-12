Udaril, ker ga je grdo gledal

Novo mesto - Bilo je marca lani, ko je najstniški par hodil po Župančičevem sprehajališču v Novem mestu. Srečal je dva neznanca in eden od njiju je pozdravil. Najstnik je odzdravil, v tistem pa je neznanec vzkipel: »Kaj si ti meni rekel?« Sledilo je vlečenje za kapuco, udarec v obraz in brcanje.

Neznanec, ki je začel incident, je žrtvi vzel mobilnik. Sledil je klic na policijo, preiskava in zadeva sta prišli na sodišče. Ker je bil glavni napadalec še mladoleten, je zanj stekel poseben postopek, že več kot sedem mesecev je v prevzgojnem domu v Radečah, sostorilec, ki je očitno imel pri vsem skupaj stransko vlogo, se je znašel na novomeškem okrožnem sodišču. To je Aleš Novak, ki je obtožen ropa v sostorilstvu. Tožilstvo je zanj na predobravnalnem naroku v primeru priznanja krivde predlagalo eno leto zapora, a je ni priznal.

»Tega fanta nisem brcal, nisem ga tepel. Res sem bil v bližini, a sem svojega bratranca vlekel stran,« je rekel Novak in dodal, da je bratranec žrtvi tudi vzel telefon.

Policisti so med hišno preiskavo pri glavnem akterju (mladoletniku) našli ukradeni mobilnik in ga vrnili oškodovancu.

Ko so zaslišali Novakovega sostorilca, je ta prevzel odgovornost. »Tistega fanta sem pretepel jaz, Aleš ni bil nič kriv. Napil sem se ga in zaradi tega so nastali problemi, Aleš naju je dal narazen. Tisti fant se ni nič branil, najprej sem ga dvakrat ali trikrat udaril po obrazu, potem sem ga vrgel po tleh. Aleš je zbežal in se potem vrnil ter me prijel in odmaknil. Branil je tistega fanta, niti dotaknil se ga ni,« je trdil in omenil, da sta bila pred dogodkom pri vodi, kjer sta lovila ribe. Po dogodku naj bi šla vsak k sebi domov.

Na vprašanje, zakaj je udaril tistega fanta, je odgovoril: »Pijan sem bil, nekaj mi je šlo na živce in grdo me je gledal. Zato sem ga počil. Svoj telefon sem izgubil pri vodi, zato sem ga po tistem, ko sem ga udaril, prosil, naj mi da svojega. Nisem ga udaril zaradi telefona,« je še povedal »glavni igralec«.

Sojenje se bo nadaljevalo konec januarja.

