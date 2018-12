160 let šolstva v Dragatušu

23.12.2018 | 08:15

Na slovesnosti ob jubileju dragatuškega šolstva so pripravili prijeten kulturni program.

Dragatuš - Letos mineva 160 let, odkar so v Dragatušu ustanovili prvo šolo. Pouk je bil v župnišču, saj so šolsko stavbo zgradili leta 1887. A maja 1944 je bila močno poškodovana ob napadu nemških letal in šele v začetku leta 1963 so se učitelji in učenci preselili v novo šolsko stavbo, ki so jo do danes temeljito posodobili.

Tako je danes večji del stavbe, kjer poteka pouk, prenovljen in energetsko saniran. V starem delu šole pa so pogoji za delo zelo slabi. Ravnatelj dragatuške šole Stanislav Dražumerič je na slovesnosti ob jubileju šole opozoril, da bi za nemoten pouk v devetletki morali nujno dograditi šolo, a se gradnja odmika iz leta v leto. Prostorska stiska v šoli je namreč vse večja, saj se število učencev povečuje. Od šolskega leta 2011/2012, ko jih je bilo le 96 in so imeli dva kombinirana oddelka, jih je vsako leto več. V letošnjem šolskem letu jih je 125, še zadnjič pa imajo pouk v kombiniranem oddelku. V naslednjih petih letih pa naj bi število učencev naraslo na skoraj 140.

Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Štromajer je na slovesnosti poudaril pomen javnega šolstva. Če ga ne bi bilo, po njegovem v manjših krajih na obrobju, kakršen je Dragatuš, ne bi imeli šole. Črnomaljski župan Andrej Kavšek pa je dejal, da šola pomeni življenje kraja. Projekt in gradbeno dovoljenje za prizidek sta pripravljena, a je Kavšek omenil, da bodo potrebne korekture.

V kulturnem programu so na slovesnosti nastopili učenci, vrtičkarji in Tamburaški orkester Dobreč.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

