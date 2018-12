Folkrajanje po viniško

23.12.2018 | 10:30

Viniška začetna tamburaška skupina

Vinica - V Kulturno umetniškem društvu Otona Župančiča Vinica so se ob koncu letošnjega leta odločili, da bo folklorni večer, ki so mu dali naslov Folkrajanje, nekoliko drugačen. Na njem so se namreč v domu krajanov predstavile sekcije podmladka tamburašev in folkloristov, ki so v goste povabile tudi nekoliko starejše, a po srcu še vedno mlade.

Prav podmladku v KUD Otona Župančiča namenjajo posebno pozornost. Na Folkrajanju se je tako predstavila začetna tamburaška skupina, ki jo vodita Mojca Mravinec in Mateo Spahić. Slednji vodi tudi mladinsko folklorno skupino. Pred dvema letoma je ponovno začela z delom otroška skupina, ki jo vodi Mateja Verbanec. Najmlajši so obudili običaj na tepežni dan, ko so otroci smeli vzeti v roke šibe in z njimi tepežkati odrasle. Za garderobo in kostumsko podobo je poskrbel Jan Hudelja, ki je tudi povezoval program.

Ob zaključku prireditve so se članom začetne tamburaške skupine pridružili še Viniški tamburaši, ki jih že mnogo let vodi Željka Karin Biličič, ki je tudi predsednica KUD Otona Župančiča Vinica. Nastopila sta tudi brata Jernej in Gašper Mihelič iz viniške skupine 2b, ki sta svojo glasbeno pot začela prav v KUD Otona Župančiča in na odru viniškega doma krajanov.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

