Luč miru iz Betlehema že gori tudi v novomeških domovih

23.12.2018 | 12:15

Po nedeljski maši so skavti tudi v šmihelski župniji poskrbeli, da so verniki domov odšli s prižgani svečkami.

Novo mesto - Slovenski skavti adventni čas že vrsto let bogatijo s sporočilom Luči miru iz Betlehema. Tudi letos je slovenska odprava v Linzu prižgala plamen Luči miru in ga prinesla v Slovenijo. Letošnji slogan dobrodelne akcije, ki poteka že 28. leto zapored, je Delimo plamen – zanetimo mir. Namen akcije je, da bi plamen, ki simbolizira mir, povezovanje in enotnost, za božič in praznike gorel v čim več domovih in da bi njihovo sporočilo doseglo čim več ljudi.

Betlehemska luč miru je te dni romala po slovenskih župnijah in danes so jo novomeški skavti delili tudi po mašah v šmihelski župniji (na sliki).

Pri maši so povedali, da ima akcija tudi dobrodelen namen. V duhu akcije Luči miru iz Betlehema, katere plamen greje in neti mir ob družinskem ognjišču, so se odločili, da sredstva namenijo Vincencijevi zvezi dobrote – Centru za družine Mirenski grad, za pomoč otrokom oz. družinam v stiski ter za družbeno koristne projekte, ki jih bodo skavti s prostovoljnim delom opravili v poletju 2019.

Luč miru iz Betlehema je te dni obiskala tudi predstavnike države in druge pomembnejše ustanove, med drugim tudi predsednika države, državnega zbora, premierja, policijo, vojsko, ministrstva in veleposlaništva. Plamen bo zagorel tudi v najvišji kapelici v Sloveniji, v kapelici Marije Snežne na Kredarici.

Besedilo in foto: L. Markelj

