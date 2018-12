Dva boljša od šestih, vsi pa dobrodelni

23.12.2018 | 18:05

Novo mesto - Novomeški odbojkarski klub vsako leto pred novoletnimi prazniki pripravi tako imenovani Dobrodelni odbojkarski izziv, dobrodelno tekmo, na kateri šest najboljših rekreativnih odbojkarjev iz novomeške rekreativne lige izzove dva igralca prvega moštva moškega odbojkarskega kluba Krka, ki igrata v prvi slovenski odbojkarski ligi. Izkupiček, 2497 evrov, so tudi letos namenili Varni hiši oziroma društvu Življenje brez nasilja.

Običajno sta do zdaj zmagovala »profesionalca«, lani pa so bili prvič boljši rekreativci, ki so očitno našli dober recept, kako ugnati vrhunske odbojkarje, a so se jim ti za lanski poraz maščevali že letos, ko so dobrodelni odbojkarski izziv pripravili v športnem centru Livada, kjer so v odmorih med odbojkarsko tekmo občinstvu predstavili mali mojstri borilnih veščin iz zveze Kempo Arnis in plesalci Plesnega studia Novo mesto, včerajšnje dogajanje na Livadi pa je pod skupnim naslovom Everybody na Livadi trajalo ves dan, saj so Žoltasti troti pripravili tudi košarkarski turnir pa delavnice borilnih veščin so bile in še kaj.

