Prednovoletni poklon Kozini

23.12.2018 | 18:30

Pihalni orkester Krka (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Pihalni orkester Krka je sinoči v razprodani in do zadnjega sedeža zasedeni Trdinovi dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine pripravil tradicionalni novoletni koncert, s katerim je že nakazal, česa se bo v mednarodnem sodelovanju lotil prihodnje leto.

Tokratni novoletni koncert so v Pihalnem orkestru Krka razdelili na dva dela, prvega resnejšega in drugega bolj praznično lahkotnega. Začeli so s skladbo Philipa Sparka Jubilee Overture in nadaljevali z Opus Pocusom Dietricha Van Akelyena. Sledila je skladba, s katero so se poklonili novomeškemu skladatelju Marjanu Kozini, njegova Bela krajina, s katero so letos oktobra slovensko glasbo predstavili na srečanju v Zeleju v Belgiji, kjer so igrali na več koncertih skupaj z orkestrom Barta Picqueuerja in še enim nizozemskim orkestrom, s katerima so si izmenjali tudi soliste. Priredbo Bele krajine za pihalni orkester je napisal dirigent Pihalnega orkestra Krka Matevž Novak. Prvi del so končali s precej bolj veselo Tra ta ta mojstra Bojana Adamiča.

V nadaljevanju je zazvenela Feliz Navidad Joseja Felicianosa v priredbi Jake Puciharja in s pevko Kristino Kastelic, ki ji je sledila Puciharjeva priredba skladbe Ota Pestnerja Naj vsak dan postane božič, ki jo je odpel Matjaž Kastelic. Po The Night Before Christmas Johna Mossa je Kristina Kastelic skupaj z očetom Matjažem zapela še V zimski čudežni svet Feloxa Bernarda.

Prihodnje leto bo Pihalni orkester Krka nadaljeval sodelovanje z uveljavljenimi skladatelji iz tujine. Britanskemu skladatelju Nigelu Hessu in Belgijcu Bartu Picqueuerju bo marca prihodnje leto sledil angleški skladatelj Philip Sparke, ki velja za enega od treh največjih skladateljev, ki pišejo glasbo za pihalne orkestre, na svetu.

I. Vidmar

