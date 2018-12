Počilo na avtocesti, avto v potok

23.12.2018 | 18:00

Ob 7.02 se je na avtocesti Drnovo–Čatež, občina Krško, zgodila prometna nesreča v kateri so bila udeležena štiri osebna in tovorno vozilo. Reševalci NMP Brežice in NMP Krško so pet poškodovanih oseb oskrbeli in odpeljali v UC Brežice. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanih, nudili pomoč policiji, počistili cestišče z vpojnimi sredstvi in pomagali vlečni službi. Obveščene so bile pristojne službe.

Dobro uro kasneje je parkirano osebno vozilo na Kandijski cesti v Novem mestu zdrsnilo čez brežino v potok Težka voda. Gasilci GRC Novo mesto so s pomočjo avto-dvigala vozilo izvlekli iz vode ter pregledali okolico potoka. Do onesnaženja okolja ni prišlo.

Ob 14.20 je v naselju Osojnik, občina Semič, gorelo drevo. Gasilci PGD Štrekljevec so požar pogasili.