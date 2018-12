Ribničani dočakali trenutek resnice

23.12.2018 | 19:05

Foto: I. V./arhiv DL

Ribnica - Z nocojšnjim obračunom v Celju med domačo Pivivarno Laško in ribniškim Rikom se je končal jesenski del tekmovanja v prvi slovenski rokometni ligi NLB. Do nedelje še neporaženi Ribničani so na zadnji tekmi jesenskega dela sezone dočakali trenutek resnice. Drugič v tej sezoni, tokrat v gosteh, so se pomerili z vodilnimi Celjani, ki so se jim vsekakor želeli oddolžiti za poraz v četrtem krogu in tako rokometašem iz dežele suhe robe prizadejati prvi poraz v sezoni, kar jim je tudi uspelo.

Ribničani so sicer z zadetkom Vujačića prvi povedli in se dobro držali vse do sedemnajste minute, ko je Strmljan izenačil na 8:8, potem pa so domačini z delnim izidom 8:2 minuto pred koncem polčasa povedli za šest zadetkov in tako gostom dali vedeti, kdo je kralj dvorane Zlatorog.

Ko so Celjani z zadetkom Horžena sredi drugega polčasa povedli s 25:25, kar je bila njihova največja prednost, je bilo obračuna dveh najboljših rokometnih moštev v državi praktično konec, Ribničanom pa je v zadnjih petnajstih minutah nekako le uspelo razliko zmanjšati na še nekako znosnih šest zadetkov.

Ribničani na odmor kljub porazu lahko gredo zadovoljni, saj so dobili eno od dveh tekem za aktualnimi prvaki, nekoliko motijo le s tremi remiji izgubljene točke, ki bi jim v boju za tretje mesto z Velenjem spomladi prišle še kako prav. Ligaško tekmovanje se bo nadaljevalo 2. februarja.

Celje Pivovarna Laško : Riko Ribnica 29:23 (16:11)

Celje Pivovarna Laško: Panjtar, Ferlin, Vujović 5 (1), Jurečič 6, Malus, Kljun, Rakita, Razgor 1 (1), Ovniček 1, Šarac 3, Accambray 4, Kodrin 4, Horžen 4, Jezernik, Anić, Bećiri 1.

Riko Ribnica: Bojić, Glavan, Klarič, Strmljan 2, Horvat, Vujačić 2, Žagar, Knavs 6 (4), Ranisavljević 1, B. Nosan 4, Kovačič 4, Pucelj 2, Tomšič 2, M. Nosan, Setnikar, Košmrlj.

Lestvica: 1. Celje Pivovarna Laško 28, 2. Riko Ribnica 25, 3. Gorenje Velenje 20, 4. Maribor Branik 20, 5. Koper 2013 16, 6. Urbanscape Loka 16, 7. Trimo Trebnje 14, 8. Krka 13, 9. Jeruzalem Ormož 11, 10. Dobova 8, 11. Dol TKI Hrastnik 5, 12. Sviš Ivančna Gorica 2.

I. V.