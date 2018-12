Zaključili s temeljito obnovo Muzejske hiše

24.12.2018 | 09:30

Semič - Semiška občina je vodilna partnerica v čezmejnem projektu Doživetje skrivnosti voda z akronimom Misterion, v katerem sodelujeta še občini Metlika in hrvaško Kamanje. V okviru tega projekta so v semiški občini obnovili Muzejsko hišo, ko bo primerno vreme, pa bodo uredili še kraško učno pot ob Krupi.

Pri temeljiti obnovi Muzejske hiše so nedavno končali z gradbenimi deli. Zaradi dotrajanosti so morali porušiti zgornje nadstropje hiše, česar sprva niso načrtovali, dodatna dela pa so seveda podražila naložbo. Za celoten projekt bodo v semiški občini odšteli približno 1,3 milijona evrov, večinoma, kar 945.000 evrov, pa za obnovo Muzejske hiše. Evropa bo prispevala 450.000 evrov.

K Muzejski hiši so dogradili lesen prizidek, v katerem bo prostor za Tic, ustvarjalnice za otroke in dvigalo. V temeljito obnovljeni kleti bo vinogradniška zbirka, v pritličju protokolarni prostor in krajevna muzejska zbirka, na podstrešju pa nova razstava Narava Bele krajine, ki naj bi bila na ogled jeseni 2019. Na njej bodo predstavili kraški svet v skladu z modernimi muzejskimi standardi, da si jo bodo lahko ogledali tudi gibalno ovirani.

Na kraški učni poti ob Krupi bodo obnovili dostop do dediščine, postavili visečo brv čez Krupo, v bližini kraške jame Judovske hiše uredili učilnico v naravi in razgledno točko. Uredili bodo tudi osrednjo informacijsko točko z opisom nahajališča jamske školjke Jalžićeve kangerije, ki je edinstvena živa školjka na svetu.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

