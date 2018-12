Maša za domovino in škofova božična poslanica

24.12.2018 | 08:00

Novomeški škof msgr. Andrej Glavan. (Foto: L. M.)

Novo mesto - Bliža se 26. december, državni praznik dneva samostojnost in enotnosti. Novomeški škof msgr. Andrej Glavan je zato v soboto zvečer v novomeški stolnici daroval mašo za domovino. Udeležilo se jo je tudi devet županov z območja novomeške škofije, predstavniki vojske, policije in drugih javnih ustanov.

Škof je vsem županom čestital ob izvolitvi - prvi ali ponovni, ter jih s 13 blagri politikov spomnil, kako morajo delovati v dobrobit skupnosti. V pridigi se je dotaknil tudi Cankarjevega leta. Cankar je zapisal: Narod, domovina, Bog.

Cankar je bil dolga leta bogoiskatelj in na koncu življenja je Boga našel. Prvi dve gesli pa dokazujeta, da je bil tudi velik rodoljub. Domovina mu je pomenila nekaj lepega, življenjski prostor varnosti, gotovost.

Domovina je naša odgovornost

»Domovino, svojo državo moramo ljubiti in zanjo moliti in delati. Prav Slovenci velikokrat ne znamo ceniti tega, kar imamo, svoj narod pod Triglavom,« je dejal škof ter povedal, da se je pred kratkim vrnil z afriškega otoka Madagaskar, kamor je šel s skupino duhovnikov in laikov ob 50-letnici organiziranega slovenskega misijona na tem otoku, ki je ena najrevnejših držav na svetu. »Nič kolikokrat sem izrekel besede: Mi ne vemo, kaj imamo. Lepo pokrajino, domove, standard, ugodno podnebje, čisto vodo, ki vsak hip lahko priteče. Na Madagaskarju v večini naselij ni vode, vse se dogaja ob nečistih rekah. Do te prekrasne domovine imamo vsi odgovornost, zlasti politiki in vsi, ki jim zaupamo vodenje in skrb za skupno dobro. Politika je lahko najvišja oblika ljubezni in skrbi za skupno dobro, če jo pojmujemo kot služenje drugim. Lahko pa se jo izrablja za sebične namene, za zlorabo oblasti in celo za korupcijo in enostransko bogatenje.«

Pri maši so sodelovali tudi novomeški skavti, ki so prinesli in izročili Luč miru iz Betlehema z letošnjim geslom: Delimo plamen – zanetimo mir.

»Naj nam bo ta luč spodbuda, da bomo delili plamen medsebojnega spoštovanja, prijaznosti, pozornosti do osamljenih, ubogih, zlasti v božičnih dneh, ki so pred nami. Samo to, nobeno drugo slavje nam lahko polepša praznike,« je dejal novomeški škof, ki je ob božiču, ki je zmagoslavje božje dobrote in ljubezni,« lepe želje in misli sporočil v t.i. božični poslanici.

Pomembna bogoslužja v novomeški škofiji:

24. 12. ob 24.00 – božična polnočnica v novomeški stolnici

- 25. 12. ob 10.30 – božična dnevna maša v novomeški stolnici

- 25. 12. ob 15.00 – božična maša v Domu starejših občanov v Novem mestu

- 27. 12. ob 10.00 – božična maša v Domu starejših občanov v Metliki (dislocirana enota)

- 1. 1. 2019 ob 10.30 – tradicionalna maša v spomin smrti blaženega Alojzija Grozdeta v župnijski cerkvi na Mirni. Po maši sledi molitev pri znamenju na kraju mučeništva ob potoku Vejeršca.

V priponki si lahko preberete škofovo božično poslanico in pridigo z maše za domovino.

L. Markelj