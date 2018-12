Dragatuški folkloristi navdušili, ponovitev bo januarja

24.12.2018 | 10:45

V FS Dragatuš imajo veliko podmladka.

Semič, Dragatuš - Več kot 100 članov otroške, mladinske in odrasle Folklorne skupine Dragatuš je sinoči pripravilo v Kulturnem centru Semič že 28. tradicionalni celovečerni predpraznični nastop. Nastop, kakršnega znajo pričarati le Dragatušci. Po eni strani preprost, ljudski, poskočen, z obilo humorja, po drugi strani dognan do zadnje podrobnosti, saj Dragatušci prav nič ne prepuščajo naključju. Pa naj gre za glasbo, petje, ples, igro, kostumografijo in še vrsto podrobnosti, za katere se marsikateremu gledalcu zdi, da je samo po sebi umevno, da so na odru. A pri Dragatušcih je vse načrtovano, predvideno.

Letošnji folklorni večer je bil v znamenju kolin. Marsikdo je že pozabil, koliko priprav je potrebnih za ta pomemben kmečki praznik in kje vse se lahko zaplete. Spomine na vse to so z odlično igro obudili dragatuški folkloristi. Seveda ne prej ne potem ni manjkalo vsega, kar je njihovo osnovno poslanstvo. Eno pomembnejših pa je zagotovo tudi vzgoja podmladka, kar jim odlično uspeva.

V predstavo so vpletli tudi ples Anje Pešelj in Jake Bahorja, ki sta pred tremi lti skupaj z godcema Jožetom Skubicem in Janom Gašperičem zastopala FS Dragatuš na tekmovanju plesnih parov na temo ljudskih plesov, ki ga organizira AFS France Marolt. S plesno zgodbo Deklice niso s'm za kuhalnice so osvojili 3. mesto. Letos pa je plesni par z Urošem Simoničem in Nino Mažgon Muller ter glasbenimi spremljevalkami Tajdo Klobučar, Tino Križ in Mojco Jerman s predstavo Na pragu so stali, mrliče preštevali, osvojili 1. mesto.

Ker so mnogi za včerajšnjo predstavo ostali pred vrati dvorane, saj so bile vstopnice razprodane v poldrugi uri, jo bodo dragatuški folkloristi ponovili v soboto, 12. januarja. Vstopnice so še na voljo.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija