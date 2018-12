Na dobrodelnem bazarju Iz omare za otroke zbrali 1.600 evrov

24.12.2018 | 13:25

Foto: OZRK Novo mesto

Novo mesto - Območno združenje Rdečega križa Novo mesto je minuli četrtek in petek v novomeški Qlandiji organiziralo dobrodelni bazar Iz omare za otroke. Zbrali so 1.600 evrov, kar je več od načrtovanega. S tem bodo razveselili najmanj šest otrok s posebnimi potrebami iz socialno šibkih družin, saj bodo pokrili njihove različne življenjske stroške, so sporočili iz novomeške humanitarne organizacije, v kateri se zahvaljujejo vsem ljudem dobre volje, ki jim je mar.

Na stojnici so za dobrodelne prispevke podarjali številne izdelke: ročno izdelan nakit, okraski iz polstene volne, izdelki udeleženk ročnih del, izbor izdelkov za ponovno uporabo…

»Na novomeškem Rdečem križu od oktobra izvajamo program socialne aktivacije z novo skupino 20 udeležencev, ki se z delom in učenjem aktivno angažirajo na različnih področjih. Dobrodelna akcija in izvedba dobrodelnega bazarja je projekt te skupine. Lotili so se ga od načrtovanja, preko ustvarjanja izdelkov do postavitve stojnice in promocije ter izvedbe zbiranja sredstev. Tudi namen so določili sami in ker so ocenili, da bi otroci s posebnimi potrebami najbolj potrebovali pomoč, so se odločili, da pomagajo prav njim,« je pojasnila sekretarka Barbara Ozimek. Ti otroci so v družinah, ki jim OZRK Novo mesto skozi celo leto nudi pomoč s paketi s hrano, finančno pomočjo in psihosocialno podporo.

M. Ž.