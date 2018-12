Veseli december: Najrazkošnejše bo v Novem mestu

24.12.2018 | 16:00

Enega najbolj atraktivnih programov so letos pripravili v Kočevju, kjer je na Miklavžev večer tretje leto zapored zažarel Pravljični gozd. (Foto: Zavod Kočevsko)

Novo mesto - Kaj prinaša letošnji veseli december? Koliko bodo občine porabile za praznično okrasitev in prireditve ter kaj bodo za ta denar ponudile? O tem smo se pozanimali na 21 občinah.

Mestna občina Novo mesto oz. njen Zavod Novo mesto bo v letošnjem letu izvedel praznično okrasitev mesta z obstoječo razsvetljavo, stroški postavitve pa so ocenjeni na 10.000 evrov. Precej več bo mestna občina namenila za decembrske prireditve – okoli 90.000 evrov. Praznični program se je tu s prižigom luči, prihodom Miklavža in odprtjem drsališča začel 5. decembra na Novem trgu, preostalo bogato dogajanje pa bo od 21. decembra strnjeno na zgornjem delu prenovljenega Glavnega trga. V petek se je z Nočjo nakupov začel Adventni sejem s pestro trgovsko in kulinarično ponudbo ter bogatim spremljevalnim programom, ki bo trajal vse do 29. decembra, ko bo Glavni trg obiskal dedek Mraz. V devetih dneh se bo ob koncih tedna in na božični večer zvrstilo pet koncertov (nastopili so že Nuša Derenda in Hamo & Tribute to love, danes bo božični koncert, konec tedna pa Challe Salle in Nipke ter Samuel Lucas), med tednom pa bo tu še vrsta otroških nastopov in predstav. V nedeljo, 30. decembra, bo dan za počitek, saj v ponedeljek sledi silvestrovanje z Gašperjem Rifljem in skupino Mi2.

Pester decembrski program pripravljajo tudi v občini Dolenjske Toplice. Na Sokolskem trgu so letos prvič postavili drsališče, ki so ga odprli ob prižigu prazničnih lučk 1. decembra. Društvo Kanja na božični večer pripravlja pohod z baklami, dva dni kasneje, na štefanovo, pa bo v Gorenjih Sušicah žegnanje konj in soli. V prednovoletnem času so glasbeni in gledališki program okrepili tudi v Kulturno-kongresnem centru, občina Dolenjske Toplice pa bo za praznične prireditve in okrasitev namenila okoli 7.000 evrov.

V Mirni Peči bodo za okrasitev porabili dobrih 1.000 evrov, koliko bodo dali za program, pa nam niso povedali. Je pa ta zanimiv. V športni dvorani osnovne šole je bil koncert Orkestra Slovenske vojske in New Swing Quarteta, v včeraj v kulturnem domu tradicionalna božično-novoletna prireditev. Obe prireditvi sta bili brezplačni, poleg tega pa je bila pred Domom na Frati minuli teden božična zgodba z živimi jaslicami.

V Šentjerneju bodo za okrasitev občinskega središča namenili okoli 2.000 evrov. Lučke so slovesno prižgali na Miklavževem popoldnevu, včeraj je bil še Novoletni sejem na plac'. Nekaj dodatnih predstav in koncertov so pripravili tudi v Kulturnem centru Primoža Trubarja, gasilci Dolenje Stare vasi pa bodo na štefanovo tudi letos pripravili veliko povorko in blagoslov konj.

Edina božično-novoletna prireditev v Škocjanu je bila Miklavžev sejem, za katerega so iz občinskega proračuna odšteli okoli 1.000 evrov. Letos so nabavili tudi nekaj novih okraskov, tako da jih bo okrasitev stala okrog 1.700 evrov.

Za okrasitev osrednjih naselij bodo v občini Šmarješke Toplice namenili do 4.000 evrov, praznične prireditve, predvsem koncerte, pa organizirajo domača društva, ki za ta namen pridobijo sredstva na občinskih razpisih. Pri cerkvi sv. Štefana v Šmarjeških Toplicah bo 26. decembra tudi blagoslov konj.

Približno 1.000 evrov bodo za okrasitev odšteli v občini Straža, kjer bo 27. decembra tradicionalni božično-novoletni koncert, ki ga organizira KUD Straža, dan pred silvestrovim pa bo tudi pohod z baklami.

Še najmanj se praznično vzdušje občuti v občini Žužemberk, kjer bodo za okrasitev porabili okoli 1.500 evrov, prazničnih prireditev, z izjemo obdaritev otrok, ki jih organizira DPM Mojca in potekajo na celotnem novomeškem območju, pa v tej občini ne bo.

SILVESTROVANJE V TREBNJEM

Praznično decembrsko dogajanje so v Trebnjem poimenovali Prednovoletna pravljica, zanjo pa bodo odšteli okoli 12.500 evrov, od česar bo občina zagotovila 4.500 evrov, preostanek pa KS Trebnje. Za okrasitev Mestnega parka so delno poskrbeli otroci iz trebanjskih šol in vrtcev, lučke pa so slovesno prižgali 1. decembra. KS Trebnje je pripravia dva sobotna praznična bazarja s prireditvami za otroke, nastopi domačih skupin in večernima koncertoma. Silvestrovanje bodo v Trebnjem pripravili pod šotorom v Mestnem parku (Drugi vagon, Zidaniški kvintet).

Na Mirni so za okrasitev porabili približno 1.500 evrov, v okviru razpisa Veseli december pa je občina za tri prireditve – Miklavževanje, pohod na Debenec in prednovoletno rajanje – namenila še 2.500 evrov. Poleg tega nekaj prireditev pripravljajo tudi domača društva.

Posebne proračunske postavke za novoletne prireditve v Šentrupertu nimajo, tako da za praznično vzdušje skrbijo le domača društva, v občini Mokronog - Trebelno pa so letos zgolj na novo okrasili smreko pred občinsko stavbo in z nekaj lučkami osvetlili trg pri fontani v Mokronogu.

RAZSVETLJENO POSAVJE

Največ, kar 38.000 evrov, bodo za praznično okrasitev in razsvetljavo porabili v Krškem. Luči so na dobro obiskani prireditvi v starem mestnem jedru prižgali 1. decembra, sredi decembra je bil tam še Praznični vikend, ki je postregel s sejmom, povorko dedka Mraza, bogatim otroškim programom ter koncertoma (Nipke in Novi fosili). Praznični konec tedna je občino stal 19.000 evrov, 2.000 evrov pa je prispevala še KS mesta Krško. Občina je dobrih 12.000 evrov namenila tudi za predstave za šoloobvezne otroke, ki jih decembra organizira ZPM Krško, organizacijo dvodnevnega silvestrskega programa na ploščadi pred kulturnim domom pa je zaupala KUD Posavje prireditve, ki ga je pri tem podprla s 7.500 evri. Nedeljsko popoldne bo tako namenjeno predvsem otrokom, zvečer bo koncert skupine D'palinka, dan kasneje pa bodo v Krškem silvestrovali z ansamblom Fantje izpod Lisce.

V občini Brežice bodo za okrasitev tudi letos namenili okoli 9.000 evrov, za prireditvi, ki bosta 30. decembra (Dejan Vunjak, Petkova pumpa) in na silvestrski večer (Harmonk’n roll) pred brežiško mestno hišo, pa bo občina javnemu zavodu ZPTM namenila nekaj manj kot 25.000 evrov. Poleg tega so v Brežicah pred dnevi pred športno dvorano uredili tudi drsališče.

Stroški decembrske okrasitve in osvetlitve bodo v Sevnici znašali približno 15.000 evrov, za prireditve v sklopu Čudežnega decembra, ki ga izvaja javni zavod KŠTM in se je s pohodom z lučko na grad začel 4. decembra, pa bo občina prispevala še okoli 10.000 evrov. Na silvestrovo bo otroke na Trgu svobode najprej obiskal dedek Mraz, v novo leto pa bodo nato v Sevnici vstopili z Rock Partyzani.

Občina Kostanjevica na Krki bo podobno kot prejšnja leta za novoletno okrasitev in program odštela okoli 5.400 evrov. Luči so prižgali 5. decembra, ko je mesto na otoku obiskal Miklavž, minuli četrtek je otroke v vrtcu obdaril še Božiček, kar je tudi edina prireditev, ki jo organizira občina. Ta financira nakup daril za Miklavža in Božička ter gledališko predstavo ob obisku Božička v vrtcu.

SKROMNI BELOKRANJCI

V Črnomlju so 1. decembra pripravili prireditev Zabavaj se v mestu, v okviru katere se je zvrstilo več dogodkov, od smučarskega sejma in Miklavževe tržnice do nastopov pevskih zborov, prihoda Miklavža in koncerta skupine The Plut Family. Takrat so prižgali tudi praznične lučke, za prireditev pa je občina odštela 1.800 evrov.

V Metliki so se letos lotili posodabljanja praznične okrasitve in osvetlitve. Za idejno zasnovo so odšteli 2.400 evrov, 5.000 evrov pa so potem vložili še v nakup okraskov. Sama izvedba osvetlitve, ki so jo slovesno prižgali v začetku meseca, je stala še dodatnih 8.000 evrov. Občina je sofinancirala tudi Praznični sejem in festival penin pri Mladinskem centru, ki so ga sicer pripravili KUD Plac, Društvo vinogradnikov Metlika in Zavod Metlika, ter namenila 3.500 evrov za postavitev šotora in glasbo na prireditvi Po Urbanovi poti v leto 2019, ki jo bo na silvestrovo pripravila KS Grabrovec.

V občini Semič so za praznično okrasitev odšteli 3.300 evrov, za pohod z lučkami in prihod dedka Mraza pa so namenili še 1.300 evrov.

KONCERTNO KOČEVJE

V Kočevju so za obogatitev novoletno okrasitev mesta letos namenili 11.000 evrov, na mestni ploščadi pa so že tretjič postavili Pravljični gozd z lesenimi hiškami, 80 okrašenimi smrečicami, igrali in odrom, na katerem se bo decembra skupaj zvrstilo 16 glasbenih dogodkov, v novo leto pa bodo v Kočevju vstopili s Top Bandom. Skupni znesek za postavitev, organizacijo in izvedbo celotnega veselega decembra, ki ga organizira Zavod Kočevsko, znaša nekaj več kot 40.000 evrov. Zavod za šport je ob tem tudi letos pri Športnem domu Gaj uredili drsališče.

V Ribnici bodo prireditve v okviru veselega decembra letos potekale pred Miklovo hišo. Začele so se na Miklavžev večer. Pred Miklovo hišo bo tudi silvestrovanje s skupino Fortissimo, na parkirišču pred Rokodelskim centrom pa že od 7. decembra deluje drsališče. Koliko bo vse to stalo skupaj z okrasitvijo mesta, ki je bila zadnja leta bolj skromna, nam na občini niso hoteli razkriti, češ da še nimajo vseh računov in da bi bilo o kakršni koli številki preuranjeno govoriti.

Boris Blaić