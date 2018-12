Pogrešanega 16-letnega Žana Lipiča našli v Kranju

24.12.2018 | 11:25

Žan Lipič

Ljubljana - Svojci od petka, 21. decembra, pogrešajo 16-letnega Žana Lipiča iz Medvod. Pogrešani je v petek zvečer odšel v Ljubljano, od koder pa se do danes ni vrnil domov, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Žan je visok 180 centimetrov, suhe postave, rjavih las, oblečen je bil v kavbojke in rjavo budno s krznom na kapuci, obut pa v črne športne copate z napisom Nike. Pri sebi ima nahrbtnik temne barve, prav tako z napisom Nike.

Policisti naprošajo prosijo vse, ki bi imeli informacije o pogrešanem, da to sporočijo na interventno številko 113 ali pokličejo na Policijsko postajo Medvode na številko 01 361 94 40 ali na anonimno številko 080 1200.

Dodano ob 13.05:

Iz PU Ljubljana so sporočili, da so pogrešenega mladoletnika policisti našli v Kranju in ga predali staršem.



M. Ž.