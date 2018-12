Namesto veselja in zabave pretep, lisice ter poškodbe; vlomilci ne poznajo praznikov

V petek zvečer so policisti v Novem mestu na javni prireditvi pristopili do večje skupine, ker so opazili, da 28-letni Novomeščan izziva k pretepu. Ob posredovanju se je zagnal v policista in ga udarjal – uporabili so prisilna sredstva, ga vklenili in odpeljali v pridržanje. Postopek z njim so prevzeli kriminalisti, ki ga bodo kazensko ovadili zaradi preprečitve uradnega dejanja, so sporočili s PU Novo mesto.

Nekaj pred tem so se na isti prireditvi sprli in stepli še 30-letnik, 20-letnik, 19-letnik in 14-letnik, pri tem so domnevno uporabljali tudi solzivec, v zaključku pa je zdravniško pomoč zaradi lažje telesne poškodbe morala iskati 34-letnica. Glavne akterji bodo dobili plačilne naloge zaradi kršitve javnega reda in miru, 30-letnika iz okolice Trebnjega pa bodo kazensko ovadili zaradi suma povzročitve lahke telesne poškodbe.

Grozil še na policijski postaji

Včeraj nekaj po 18. uri so črnomaljski policisti zaradi kršitve javnega reda in miru posredovali v okolici Črnomlja. V postopku so ugotovili, da sta se sprla 18-letnik in 20-letnik. Ob prihodu policistov se 20-letnik ni pomiril in je še kar razgrajal, zato so ga vklenili in odpeljali v pridržanje na policijsko postajo. Med postopkom je do policistov pritekel 33-letnik in zamahnil proti policistu. Policist je udarec blokiral, v nadaljevanju pa so vklenili tudi 33-letnika in ga zaradi suma storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja odpeljali v pridržanje. Na policijski postaji je grozil še policistom. Postopek so prevzeli kriminalisti.

Prijeli Maročana

Sinoči so brežiški policisti, ki varujejo zeleno mejo, v bližini naselja Loče izsledili in prijeli dva državljana Maroka, ki sta v državo prišla ilegalno. Postopki z njima še niso zaključeni.

Še radiator odpeljali

V soboto popoldne so črnomaljski policisti obravnavali vlom v stanovanjsko hipi na Kolodvorski ulici. Po prvih ugotovitvah so neznanci vlomili v zadnjih štirinajstih dnevih, iz hiše pa odmontirali radiator in ekspanzijsko posodo ter tako naredili za okoli 700 evrov škode.

Zeblo ga ne bo

Novomeški policisti so se odzvali na prijavo lastnika počitniške hiše v bližini Otočca. Po prvih ugotovitvah je bilo pri njem vlomljeno v zadnjem mesecu dni, storilci pa so odnesli litoželezno peč in indukcijsko kuhalno ploščo ter tako naredili za nekaj sto evrov škode.

Zastonj so se opremili

V počitniški objekt oziroma zidanico je bilo vlomljeno tudi v Brezovici pri Metliki. Storilci so odnesli kotel za žganjekuho, motorno žago, znamke Partner, litoželezno peč ter kubik lesa za kurjavo. Ocenjujejo, da je škode za več kot tisoč evrov.

