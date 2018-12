Jaslice: ene iz reciklaže, druge v naravni velikosti

Angelca Bedene je za figure hvaležna kolegici Aniti Ani Kuhelj.

Prve jaslice je v italijanskem mestu Fabriano leta 1384 postavil fra Giovanni di Bartolomeo. Najprej je bila postavitev hišnih jaslic v domeni plemstva in bogatih družin, kasneje pa so jih dobili tudi preprosti ljudje. Na naše ozemlje so prišle s frančiškani. V teh dneh so jih ali jih še bodo mnogi postavili doma, velja pa si ogledati tudi zanimive postavitve drugje. Tokrat vam predstavljamo dvoje jaslice, ki niso čisto navadne in so vredne ogleda.

POMAGALI BODO DEČKU S SLADKORNO BOLEZNIJO

Na turistični kmetiji Meden v Šmihelu pri Žužemberku je družina Bedene letos postavila jaslice iz recikliranih materialov.

»Izdelala jih je Anita Ana Kuhelj z Dvora, ki prav tako kot jaz dela kot pomočnica vzgojiteljice v vrtcu. Lani je naredila prve figure in jih postavila sama, letos pa je izdelala dodatne figure prav za k nam, za kar sem ji hvaležna,« je pojasnila Angelca Bedene. Figure stojijo na odsluženih plastenkah, ki so odete v blago. Že na prvi pogled je jasno, da je Kuhljeva zanje porabila veliko ur lepljenja in šivanja, posebne pa so tudi zato, ker obrazi nimajo oči in ust, kar zagovarja princip pedagogike montessori. »Tako si vsak sam predstavlja, kakšna oseba se skriva za obrazom,« doda Bedenetova.

Že lani so na njihovi kmetiji postavili jaslice, ki so imele dobrodelni namen, in tako je tudi letos. »Odločili smo se, da bomo zbirali prostovoljne prispevke za dečka iz okolice, ki ima sladkorno bolezen in bi mu avtomatska inzulinska črpalka olajšala življenje. Jaslice bodo uradno odprli 28. decembra ob 19. uri, na ogled pa bodo vsak dan po 15. uri. Bedenetova je še dodala, da so mah nabrali fantje z vasi, za skrinjico pa je poskrbel Janez Drab.

PREMIKAJOČE SE FIGURE IN ŽIVE ŽIVALI

Dejan Kastelic

Cerkvica z zvonom želja

Dobrih 20 kilometrov stran, na ranču Jimmy v vasi Veliki Kal pri Šentvidu pri Stični, Dejan Kastelic, ki smo ga v Dolenjskem listu že predstavili kot kiparja z motorno žago, je prejšnji teden skupaj s prijatelji pospešeno postavljal jaslice v naravni velikosti. Ko smo jih obiskali, so ravno nameščali figure v lesene hiške.

Za obiskovalce so jih odprli v soboto in bodo na ogled do 6. januarja (po 17. uri, ker so osvetljene). Med kratkim sprehodom po hribu je mogoče doživeti božično zgodbo in stara kmečka opravila, kot so kovaštvo, sirarstvo, žaganje drv, klepanje kose, oglarstvo.

»Na te jaslice se pripravljam vse leto, intenzivno zadnja dva meseca. Večina figur se premika, sicer imajo lesene konstrukcije, obrazi in roke so iz pene in stiroporja,« je pojasnil. Kastelic je jaslice v naravni velikosti postavljal tudi že prej, a na drugih lokacijah, tokrat pa prvič stojijo na Velikem Kalu.

Skupaj s prijatelji je izdelal tudi lične lesene hiške, prav posebej pa so se potrudili pri postavitvi cerkvice, ki ima celo fasado in zvon želja.

Verjetno bodo ob ogledu teh jaslic še posebej navdušeni otroci, saj si bodo poleg ponijev, ki so trenutno del postavitve, v času ogledov pa jih bo mogoče tudi jahati, lahko ogledali še druge živali na tem ranču: navadne in kamerunske ovce, mini himalajske koze, zajce ter različne vrste kokoši.

