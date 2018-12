Glasba, pesem, smeh in krvodajalci jubilanti

24.12.2018 | 20:15

Nežika Režek in Jelka Krivec sta pripravili nekoliko nenavadne štruklje z nadevom iz špinače, klobase, črne redkve, korenja, kuhanih jajc in piva. Ime zanje - božični štruklji - je prispeval žpan Andrej Kastelic. (Foto: M. Ž.)

Šopek krvodajalcev jubilantov, ki so se odzvali povabilu na prireditev, z mirnopeškim županom Andrejem Kastelicem, podpredsednico OZRK Novo mesto Suzano Jarc in predsednico KORK Mirna Peč Slavico Derganc.

Čebelice so zapele.

Mirna Peč - Glasba, pesem, smeh in krvodajalci jubilanti so bili rdeča nit tradicionalne mirnopeške božično-novoletnem prireditve, na katero so včeraj povabili Kulturno društvo Mirna Peč z domačo občino in Območna organizacija Rdečega križa Novo mesto (OZRK). Za glasbo so poskrbeli mladi harmonikarji mirnopeškega društva harmonikarjev in Tevž Kupljenik na oboi, za smeh člani kulturnega društva, ki so pripravili dva iskriva humorna prizora, za pesem ljudske pevke Čebelice, recitacije Jože Krevs, Bogdan Krevs in Bernarda Gorenc, za podelitev priznanj krvodajalcem jubilantom pa Rdeči križ. Zbrane je nagovoril tudi domači župan Andrej Kastelic.

Krvodajalcev jubilantov je bilo letos v Mirni Peči 28, ki so kri darovali od 10 pa vse do 80-krat. Najžlahtnejša jubilanta sta letos z 80 odvzemi bila Branko Saje in Jože Slak, z 70 odvzemi jima je sledil Alojz Drenik, s 60 odvzemi pa Simon Lubej in Mirko Povše.

Kot je v nagovoru poudarila Suzana Jarc, podpredsednica OZRK Novo mesto, krvodajalstvo še naprej ostaja največje solidarnostno gibanje v Sloveniji in je največje človekoljubno dejanje, saj je darovanje krvi namreč prostovoljna odločitev človeka, da pomaga sočloveku s svojo življenjsko tekočino. V novomeški humanitarni organizaciji so tudi leto izvedli vrsto aktivnosti od ohranjanja obstoječega jedra krvodajalcev in pridobivanja novih do organizacije tematskih krvodajalskih akcij.

»Načrtujemo jih enakomerno za nemoteno preskrbo s krvjo skozi celo leto. V številkah to pomeni, da smo realizirali 45 načrtovanih krvodajalskih akcij, odvzemi pa potekajo tudi trikrat tedensko na Centru za transfuzijsko dejavnost v prostorih Splošne bolnišnice Novo mesto. Kri je darovalo 4.786 krvodajalcev, 405 prvič. Do sedaj smo podelili priznanja krvodajalcem v vseh občinah in v Krki, skupaj je bilo 353 jubilantov, ki so prejeli priznanje,« je povzela Jarčeva.

Nedeljsko popoldansko druženje, ki sta ga povezovala Ines Rupnik in Blaž Režek, so sklenili z »mirnopeško himno« Slakovo V dolini tihi.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

