Novomeški policisti voščijo praznike s svojim videospotom

24.12.2018 | 17:45

Snemanje videospota nekega mrzlega decembrskega jutra pred OŠ Bršljin.

Novo mesto - Policijska uprava Novo mesto gre v korak s časom in za letošnje decembrske praznike se je spomnila zelo posebne voščilnice - videospota, ki so ga posneli kar policisti sami.

Našla se jih je skupina, ki se v prostem času ukvarja tudi z glasbo, in osnovali so priložnostni ansambel, ki je te dni posnel videospot na vsem znano ameriško božično pesem Cin, cin, cin, zvončki pojejo (Jingle Bells), seveda v slovenski različici. Od božiča naprej je pesem s posebnim, preventivnim besedilom, mogoče slišati na facebook-u policijske uprave in odzivi so dobri. Menda gre za edini tak primer v Sloveniji.

Zasedbo sestavlja osem članov, ki bi jim - če bi vsi le peli ali vsi le igrali - lahko rekli pevski ali instrumentalni oktet. A v tej zasedbi je najti pevce in glasbenike. Med štirim pevci so: Blaž Papež, član znane slovenske zasedbe Perpertuum Jazzile, Andreja Rubin, ki prepeva v zboru Mravljica na Bizeljskem, ter Kristina Rozman Barbo - slednja je napisala tudi besedilo pesmi. Za bariton je poprijel Andrej Lisec, ki igra v posavskem ansamblu Skomin, ter za harmoniko Aleksander Barbo. Kot kitarist se je izkazal Sašo Križ, član tamburaške skupine Duplek. Pri snemanju videospota sta na pomoč priskočila še Boštjan Colarič in Primož Markelj.

Sašo Barantin

Vsi našteti so policisti, zaposleni na PU Novo mesto, ki jim je glasba pomemben hobi. Prav vsi so se radi odzvali povabilu vodstva policije, da posnamejo videospot. Časa za vaje skorajda ni bilo, a kot izkušeni glasbeniki in z veliko dobre volje so se hitro ujeli in izvrstno opravili svoje delo.

Spot posneli z bršljinskimi osnovnošolci

Lepo okrašena lipicanca s svojima gospodarjema.

Videospot so nekega mrzlega decembrskega jutra posneli na igrišču bližnje Osnovne šole Bršljin, ki je pravzaprav njihov sosed in s katerim tudi sicer dobro sodelujejo. Četrtošolci so radi prišli zraven in ob zvokih policistov glasbenikov zaplesali na priljubljeno božično pesem. A spot je zanimiv, ker se je policijska uprava v njem predstavila tudi s svojimi službenimi psi in konji.

Vodnika službenih psov Darko Turk in Stanko Fakin sta prignala svojega nemškega ovčarja in mešanca nemškega in belgijskega ovčarja, ki sta pridno pozirala z jelenčki na glavi, s Postaje konjeniške policije Ljubljana pa sta Jure Vrečar in Luka Pečlin pripeljala dva lipicanca, ki so jima ravno tako nadeli »jelenčkove rogove«. Vsi skupaj so nastopili med dvema policijskima avtomobiloma, obdana z darili. Kot snemalec in montažer se je izkazal Sašo Barantin, ki je svoje delo opravil prostovoljno.

Alenka Drenik (na levi) je vesela, da jim je projekt uspel.

Kot pravi tiskovna predstavnica PU Novo mesto Alenka Drenik, ki je ena od najbolj zaslužnih za zanimiv praznični policijski videospot, so želeli občanom voščiti na poseben način ob božiču in novem letu ter policijo prikazati ne le kot nek represiven organ, ki vedno le kaznuje in graja, ampak tudi z bolj človeške in vesele plati. Zadovoljna je, da so vsi policisti z veseljem in prostovoljno sodelovali in tudi s pesmijo prispevali nekaj več za varnost občanov. Seveda pa je na nas, da nasvete upoštevamo, zato si z veseljem prepevajmo: »Cin, cin, cin, cin, cin, cin, mirne praznike, naj petarde, alkohol ostanejo čim dlje. Cin, cin, cin; cin, cin, cin, pazi na hitrost, tudi v veselih dneh prevlada naj modrost. Že pod konjički se, beli sneg iskri, profila naj le dosti bo, da ti ne zdrsi. Kraguljčki pojejo, nam tole pesmico, božične dni lepo praznujte, naj veselo bo.«

Besedilo in fotografije: L. Markelj

Galerija