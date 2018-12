Močan veter razkrival strehe v Beli krajini

24.12.2018 | 19:35

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes zjutraj ob 8.30 je v naseljih Gorenji, Dolenji in Srednji Radenci v občini Črnomelj močan veter delno razkril več streh na objektih. Gasilci PGD Radenci so zamenjali strešno opeko na štirih stanovanjskih, dveh gospodarskih ter na objektu Centra šolskih in obšolskih dejavnosti Radenci.

Ob isti uri je v naselju Gorenji Radenci v občini Črnomelj zaradi močnega vetra drevo ogrožalo stanovanjski objekt. Gasilci PGD Radenci so drevo podrli in razžagali.

Ob 9.46 je v naselju Prelesje v občini Črnomelj močan veter delno razkril več streh na objektih. Gasilci PGD Stari trg ob Kolpi in Prelesje so zamenjali strešno opeko na štirih stanovanjskih in dveh gospodarskih objektih.

Ob 12.30 je pri naselju Prelesje v občini Črnomelj podrto drevo oviralo promet. Gasilci PGD Stari trg ob Kolpi, PGD Prelesje in dežurni delavec cestnega podjetja so razžagali drevo in očistili cestišče.

Dimniški požar

Ob 17.47 je na Grajski poti v Leskovcu pri Krškem, občina Krško, prišlo do dimniškega požara. Posredujejo gasilci PGE Krško in PGD Leskovec.

Gorele saje

Danes ob 9.20 so v Željnah v občini Kočevje zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šalka vas in Kočevje so varovali objekt do izgoretja saj in ga preventivno pregledali s termovizijsko kamero.

