Novemu županu ukradli koline, nože in celo "mašine"

25.12.2018 | 08:30

Komaj je Jože Papež zasedel županski stolček Žužemberku, že so ga okradli. Gre za politično zaroto ali navadno tatvino? (Foto: I. V., arhiv DL)

Žužemberk - Si predstavljate, da imate koline, cel dan režete meso, delate krvavice in pečenice, potem pa ležete k počitku in naslednji dan, ko bi radi meso pospravili v zamrzovalno skrinjo, ugotovite, da je čez noč vse izginilo? Prav to se je zgodilo žužemberškemu županu Jožetu Papežu.

Ko je informacija prišla do nas, sprva nismo mogli verjeti, zato smo ga poklicali in jo preverili. »Drži, to je res. To se je zgodilo s prejšnje soboto na nedeljo. Ne samo meso, izginilo je vse od A do Ž, kar smo imeli v garaži, kjer smo delali, tudi noži in stroji za predelavo mesa,« je pojasnil.

Dodal je, da je pri vsem skupaj najhuje to, da ima njegova družina zdaj slab občutek, ker se zavedajo, da je takrat, ko so spali, nekdo hodil po njihovi hiši. Namreč, stvari niso izginile samo iz garaže, kjer so imeli koline, tisti, ki si je privoščil ta pohod, je bil tudi v drugem prostoru, kjer je Papež shranil nasoljeno šunko in pleče. »Sem skoraj prepričan, da je to naredil nekdo, ki je že bil v moji hiši in je točno vedel, kje imamo kaj.«

Po žužemberški občini je zdaj mogoče slišati različne teorije, kdo in zakaj je okradel novega župana, tudi takšne, ki pravijo, da gre pri vsem skupaj za to, da bi mu nekdo kot županu rad natresel strah v kosti, pa da dogodek nosi sporočilo, da ne bi smel voditi občine.

A Papež se ne da. »Ne glede na to, kaj je za vsem skupaj, jaz bom delal naprej, v dobro občanov. Okoli hiše bom pa v kratkem namestil kamere, da si ne bo kdo spet privoščil česa podobnega,« je povedal za Dolenjski list.

Janja Ambrožič