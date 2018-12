Zadnji tlačani igrali za slovo

25.12.2018 | 09:40

Še smo tu: Mira Kolander, Mirko Slemenšek, Miran Štojs, Martin Marko in Zvone Es (z leve). (Foto: M. L.)

Marja Kocbek (Foto: M. L.)

Nada Černič Cvetanovski (desno) se je glasbenikom zahvalila za nastop. (Foto: M. L.)

Sevnica - V kavarni Graščakova hči na sevniškem gradu so v zadnjem obdobju organizirali med drugimi tudi dogodke s skupnim naslovom Grajska tlaka. Z nedavno dvajseto Grajsko tlako so ta niz očitno sklenili. »Pred dvema letoma smo začeli Grajsko tlako skupaj s Pavletom Percem. Ta je potem nad nama s Smiljo obupal in šel svojo pot, tako da sva ostali sami,« je povedala Nada Černič Cvetanovski, ena od organizatoric.

»Skupaj s Smiljo Radi sta oktobra z gostjo Ernestino Rožman pripravili 19. Grajsko tlako, ki naj bi bila zadnja, kajti z novembrom je kavarna delovala samo ob koncu tedna, Grajsko tlako pa so organizirali vsak tretji ponedeljek v mesecu. »S kolegico sva ugotovili, da je devetnajst čudna številka, zato sva se odločili, da organiziramo še dvajseto, praznično Grajsko tlako,« je pojasnila.

Na tej Grajski tlaki je nastopila izvirna sevniška glasbena skupina Še smo tu, ki jo sestavljajo Zvone Es, Miran Štojs, Martin Marko, Mirko Slemenšek in pevka Mira Kolander, s katero je nekaj pesmi odpel nekdanji pevec te zasedbe Marjan Gornik.

Grajsko tlako ukinjajo, ker bo kavarna Grajska hči po napovedih zaprla vrata. Kaj o razlogih za verjetno slovo kavarne pravi najemnica grajskega prostora Marja Kocbek? Ali ima Sevnica sveto goro? O tem lahko berete med drugim v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. L.

