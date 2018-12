Koncertno obarvano poslavljanje od leta 2018

25.12.2018 | 14:45

Dan D v Kočevju (Foto: M. L.-S.)

Kočevje - V Pravljičnem gozdu na mestni ploščadi v Kočevju bo danes Božični koncert New Swing Quarteta. Koncert se bo začel ob 19. uri in bo prvi v skoraj nepretrgani vrsti koncertnih dogodkov v Pravljičnem gozdu v Kočevju do izteka letošnjega leta. Dan brez koncerta bo namreč le sobota, ki pa bo namenjena Novoletnemu sejmu in prihodu dedka Mraza.

Že prejšnji teden je v Kulturnem centru Kočevje potekal Kočevski kantavtorski večer, pravi uvod v koncertno obarvane zadnje dneve leta 1918 v Kočevju pa je predstavljal koncert skupine Dan D, ki je v okviru prireditev Veselega decembra nastopila na mestni ploščadi pretekli četrtek.

Po koncertu rock skupine, na katerem so novomeški glasbeniki predstavili tudi skladbe s svojega novega, oktobra izdanega albuma, je že v petek pred kočevskim občinstvom nastopil Slavko Ivančič, po današnjem koncertu New Swing Quarteta, pa bodo v dneh do izteka leta 2018 v Kočevju nastopili še: jutri narodnozabavna zasedba Gadi, v četrtek skupina Malibu, v petek Zablujena generacija in v nedeljo Nika Zorjan.

Glasbeno obarvano poslavljanje od starega leta bodo v Kočevju sklenili s silvestrovanjem na mestni ploščadi s skupino Top Band.

M. L.-S.